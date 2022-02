Hausgemachtes Essen des MV Baustetten zum Abholen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ab 17.00 Uhr gibt es am „Rußigen Freitag“, den 25. Februar verschiedene hausgemachte Spezialitäten zum Abholen im Drive-In am Musikerheim des Musikvereins „Harmonie“ in der Laupheimer Straße in Baustetten.

Die Musikerküche zaubert Wurstsalat in verschiedenen Varianten (zum Beispiel als schwäbische Variante mit Schwarzwurst oder Schweizer Art mit Käse) und als vegetarische Alternativen „Sauren Käs“ und eine Fingerfood-Box bestehend aus Gemüsesticks. Alles jeweils mit selbst gebackenem Holzofenbrot. Zudem gibt es weitere Schmankerl aus unserer Schlachtküche mit einer vielseitigen Vesperplatte.

Um die Fasnet nicht ganz in Vergessenheit geraten zu lassen, bekommt jeder, der sein Essen verkleidet abholt, eine kleine Überraschung. Eine detaillierte Speisekarte mit Preisen finden Sie auf unserer Homepage www.mv-baustetten.de.

Bestellungen werden telefonisch unter 0174/ 315 62 13 am Mittwoch 23. Februar und Donnerstag 24. Februar von 18 bis 20 Uhr entgegen genommen, sowie am Freitagvormittag 25. Februar von 10 bis 12 Uhr.

Wir freuen uns, wenn Sie uns mit einer Bestellung unterstützen und wünschen eine schöne Fasnet dohoim.