„Haus des Kindes“: Die Handwerker sind auf der Zielgeraden

Holzverschalung, großzügig verglast, spannende Architektur: Ende Februar soll das „Haus des Kindes“ fertig sein. Zwei Kindergarten- und zwei Krippengruppen, Ganztagsräume und zusätzliche Klassenzimmer für die Grundschule Bronner Berg, Mensa und Küche finden auf einer Gesamtfläche von 2450 Quadratmeter Platz. Etwa 300 Kinder werden in Bälde dort lernen und spielen.

„Wir gehen davon aus, dass die Kindertagesstätte Mitte März bezogen werden kann“, sagt Josef Schoch, städtischer Dezernent für Bildung, Betreuung und Soziales. Von diesem Zeitpunkt an werden Kinder neu aufgenommen; zwei Kita-Gruppen, vorübergehend in der Sana-Klinik untergebracht, wechseln herüber in den Neubau. In den Räumlichkeiten, die der Schulerweiterung dienen, soll bis zur Sommerpause ein Probebetrieb mit dem künftigen Ganztagskonzept laufen. Offiziell eingeweiht wird das „Haus des Kindes“ voraussichtlich im April oder Mai.

Vorläufig indes geben sich noch Handwerker die Klinke in die Hand. Die Parkettböden sind verlegt, sie werden gerade eingeölt. Schreiner und Maler sind am Werk, die Sanitär- und Elektroinstallationen fast abgeschlossen, die Fliesenleger fertig. Die Außenanlagen nehmen in Richtung der benachbarten Bronner-Berg-Schule bereits Gestalt an. Vor dem Start der Kindertagesstätte wird zur Bronner Straße hin noch eine Lärmschutzwand errichtet, die auch der Sicherheit der Kinder dient.

Geplant wurde das Gebäude vom Büro Aldinger Architekten aus Stuttgart. Den zuletzt genannten Kostenrahmen von 6,8 Millionen Euro werde man einhalten können, sagt Josef Schoch.