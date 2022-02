„Haus Antonius“ erhält Spende von der Laupheimer Bürgerstiftung

Die Laupheimer Bürgerstiftung unterstützt das von der St. Elisabeth-Stiftung getragene Wohnhaus für Menschen mit Behinderung mit 1000 Euro. Mit der Spende wird im Haus Antonius ein zweiter Aufenthaltsraum für die achtköpfige Wohngemeinschaft Birgitta eingerichtet.

Die Zuwendung erfolgte im Rahmen der Weihnachtsspende „Glücksmomente 2022“ für behinderte Menschen in Laupheim“, bei der die Bürgerstiftung zwei Einrichtungen für behinderte Menschen in Laupheim unterstützt.

Teilhabe und Selbstbestimmung unterstützen

Seit 1987 leben im von der St. Elisabeth-Stiftung getragenen Haus Antonius am Laupheimer Bronner Berg erwachsene Frauen und Männer mit Behinderung. Die aktuell 26 Bewohner sind auf drei Wohngemeinschaften aufgeteilt, darunter auch die Wohngemeinschaft Birgitta. Diese gemischte Wohngemeinschaft erhält durch die Spende der Bürgerstiftung nun die Einrichtung für einen zweiten Aufenthaltsbereich. „Wenn sechs Frauen und zwei Männer im Alter von 30 bis 70 Jahren miteinander leben, gehen die Interessen oft auseinander“, so die für das Wohnangebot der der St. Elisabeth-Stiftung in der Region Laupheim-Ehingen verantwortliche Bereichsleiterin Sonja Gaißmaier. „Unser Ziel ist es, „die Individualität, Teilhabe und Selbstbestimmung der Bewohnerinnen und Bewohner in allen Bereichen des täglichen Lebens zu unterstützen.“

Wohngemeinschaften versorgen sich selbst

Die selbstbestimmte Teilhabe der Bewohnerinnen und Bewohner am gemeinschaftlichen Leben in Laupheim sei dabei von besonderer Bedeutung. Die drei Wohngemeinschaften versorgen sich selbst, auch kleinere Haushaltstätigkeiten erledigen die Bewohnerinnen und Bewohner teilweise mit der Assistenz eines Mitarbeitenden selbstständig. Tagsüber gehen die Bewohnerinnen und Bewohner einer Beschäftigung nach, zum Beispiel in der Werkstatt für behinderte Menschen in Laupheim. Für die Rentnerinnen und Rentner bietet der hauseigene Seniorentreff werktags eine verlässliche Tagesstruktur.