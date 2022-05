Hauptversammlung von RW Laupheim am Mittwoch

Zur jährlichen Hauptversammlung laden die Handballer des HRW Laupheim am Mittwoch, 1. Juni, 19.30 Uhr, in den Schützensaal ein. Turnusgemäß stehen in diesem Jahr keine Neuwahlen des Vorstands an, dafür hat dder Vorstand nicht nur coronabedingt ein umfangreiches Tätigkeitszeugnis in ihren Berichten aufzuzeigen. Abgerundet wird die Veranstaltung durch den Bericht der Kassenprüfer und die Ehrungen von Mitgliedern sowie dem gemeinsamen, gemütlichen Ausklang nach dem Ende des offiziellen Teils, in dem die ausgelobten Gutscheine für das VR-Radeln im HRW-Trikot verlost werden. Kurz davor findet die Hauptversammlung des Fördervereins der Laupheimer Handballer um 18 Uhr an gleicher Stelle statt.