Hart erkämpfter Sieg für den HRW

Der HRW Laupheim hat sich einen 28:26 (11:9)-Erfolg in der Handball-Württembergliga gegen die SG Hegensberg/Liebersbronn hart erkämpft. In einer harten und über weite Strecken hektischen Begegnung waren die Rot-Weißen die abgeklärtere und vor allem ruhigere Mannschaft und gingen somit verdient als Sieger vom Feld. Damit bleibt die Mannschaft von HRW-Trainer Roland Kroll auch im siebten Heimspiel dieser Saison ungeschlagen und rangiert weiterhin auf dem fünften Tabellenplatz. „Es war das erwartet schwere Spiel, doch wir haben den Kampf angenommen und dagegengehalten“, bilanzierte Kroll nach der Partie.

Größter Wermutstropfen ist die wahrscheinlich schwere Verletzung von Kreisläufer Philipp Zodel, der sich nach einer Abwehraktion Mitte des ersten Durchgangs sein Bein hielt und sofort das Zeichen zur Bank gab, dass es für ihn an diesem Abend nicht weiter gehen wird. „In der Pause habe ich mich nach seinem Zustand erkundigt“, sagte Kroll, „es sieht leider nicht so gut aus.“ Zu diesem Zeitpunkt war Zodel bereits auf dem Weg ins Krankenhaus, wo ein MRT Klarheit über die Schwere seiner Verletzung geben soll. „Es tut mir natürlich sehr leid für Philipp“, sagte Kroll. Auf Nachfrage ordnete der HRW-Coach die Verletzung mit Blick auf das Spiel ein: „Da war unsere ganze Vorbereitung ein gutes Stück weit über den Haufen geworfen, wenn schon während der ersten Halbzeit der Abwehrchef ausfällt.“ Doch die Mannschaft zeigte einen guten Teamgeist und konnte den Ausfall kompensieren.

11:9 zur Pause

Dabei taten sich die Laupheimer von Anfang an schwer gegen die Gäste, die mit zahlreichen Fans angereist waren. Von dieser Art „Auswärtsatmosphäre“ ließen sich die Rot-Weißen anstecken, spielten fahrig und lagen nach kurzer Zeit mit zwei Toren in Rückstand. Doch auch die SG Hegensberg/Liebersbronn agierte hektisch, sodass die Gastgeber den 2:4-Rückstand in eine 10:6-Führung (20.) drehen konnten. Diese Führung brachte aber keine Ruhe in das HRW-Spiel, zumal kurze Zeit darauf Philipp Zodel verletzt ausschied. So ging es bei einem Stand von 11:9 in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel auf beiden Seiten zerfahren. Zunächst kamen die Gäste zum 11:11-Ausgleich (33.), anschließend setzten sich die Laupheimer wieder mit drei Toren zum 14:11 (37.) ab. Auf diese Art ging es in der zweiten Halbzeit bis in die Schlussphase weiter – mit der kleinen Einschränkung, dass die SG Hegensberg/Liebersbronn kein weiteres Mal zum Ausgleich kam. Auch in der Schlussphase blieb die Begegnung hart umkämpft. Beim 24:20 (54.) schien der Erfolg für die Rot-Weißen gesichert, doch 26 Sekunden vor dem Ende schafften die Gäste ein weiteres Mal den Anschlusstreffer zum 27:26. Zittern war nochmals angesagt. Die Erlösung brachte schließlich elf Sekunden vor dem Spielende das Tor von Luca Geiß zum 28:26-Endstand.

„Es war ein vom Kampf geprägtes Spiel, bei dem beide Abwehrreihen im Mittelpunkt standen“, sagte HRW-Trainer Roland Kroll, „jedem einzelnen Spieler muss ich für den Einsatz ein großes Lob aussprechen. Jeder hat für jeden bis zum Schluss gekämpft.“ Henning Richter, Spielertrainer bei der SG Hegensberg/Liebersbronn, gratulierte den Laupheimern zu einem unter dem Strich verdienten Erfolg, auch wenn für sein Team mehr drin gewesen wäre: „In den entscheidenden Phasen haben wir zu unkonzentriert gespielt, das hat den Unterschied gemacht. So wie Laupheim würden wir gerne spielen.“

Auf diese abgeklärte Spielweise in den entscheidenden Situationen hoffen die HRW-Fans auch am kommenden Samstag, wenn die Rot-Weißen um 19.30 Uhr die MTG Wangen zum Lokalderby in der Rottumhalle empfangen.

„Hoffentlich ist dann die Hütte wieder voll und die Laupheimer Fans sorgen dabei für mehr Stimmung als der Gästeblock“, blickte Kroll auf die nächste Begegnung, in der die Rot-Weißen ihre Heimserie ausbauen wollen.