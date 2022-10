Handball-Finale der VR-Talentiade 2022

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Tag der Deutschen Einheit trafen sich die besten 80 Kinder des Jahrgangs 2011 aus den acht Handballbezirken in Württemberg. Über die 1. Stufe (Vorentscheide) und 2. Stufe (Bezirksentscheide) haben sich diese Handballerinnen und Handballer für den Verbandsentscheid qualifiziert, der in diesem Jahr beim HV Rot-Weiß Laupheim stattfand.

Am Vormittag standen in der Rottumhalle die Koordinationsübungen auf dem Programm, wo unter anderem Sprung-, Wurfkraft, Schnelligkeit und Geschicklichkeit getestet wurden. Nach dem Mittagessen wurden die Kinder getrennt nach Geschlecht in Teams für die Handballspiele gelost. Die Jungs trafen in der Sporthalle Herrenmahd aufeinander, wobei die Mädels in der Rottumhalle blieben. Die Sichter des HVW sahen bei beiden Turnieren viele vielversprechende Talente.

Bei der Siegerehrung erhielt jedes Kind eine Urkunde und einen Kleinpreis. Auf die besten drei Mädchen und Jungs wartet außerdem noch ein besonderes Event. Sie werden zu den VR-Talentiade-Team-Tagen eingeladen, die der Baden-Württembergische Genossenschaftsverband organisiert. In diesem Jahr dürfen sich darauf bei den Mädchen Leonie Wucherpfennig (Stauferland), Kleo Kischko (Neckar-Zollern), Jette Schneider (Rems-Stuttgart) sowie von den Jungs Joshua Sommer, Ben Illi (beide Esslingen-Teck) und Nicolas Drautz (Heilbronn-Franken) freuen. Wir gratulieren recht herzlich und bedanken uns bei allen Helfern für die Ausrichtung.