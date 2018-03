Hamberger holt DM-Titel

Der Laupheimer Telemark-Skifahrer Moritz Hamberger ist Deutscher Meister. Beim Sprintwettbewerb an der Kanzelwand in Riezlern (Kleinwalsertal) war er – in Abwesenheit seiner beim Weltcup in Norwegen gestarteten Nationalmannschaftskollegen – im Sprint über zwei Läufe nicht zu schlagen und holte sich somit den Titel. Als nächstes steht für Hamberger das Weltcup-Finale am kommenden Wochenende im schweizerischen Mürren an. Studienbedingt kann er allerdings nicht von Anfang an dabei sein, sondern stößt erst am Donnerstagnachmittag zum deutschen Nationalteam dazu. In Mürren finden die Jugendweltmeisterschaft und das Weltcup-Finale der Senioren statt. Da Moritz Hamberger als 21-Jähriger inzwischen zu alt für die Jugendwertung ist, wird er nur am Samstag beim Sprint und am Sonntag beim Classicwettkampf starten. „Ich hoffe, dass ich das gute Gefühl von den Deutschen Meisterschaften und von den Trainingseinheiten der letzten Wochen mit nach Mürren nehmen und dort zum Ende der Saison nochmals einen Akzent zu setzen kann“, sagt Hamberger. Foto: privat