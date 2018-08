Härtetest als Standortbestimmung

Mit dem Spiel im Verbandspokal gegen die SG Oberhausen/Unterhausen steht für die Handballer des HRW Laupheim am Samstag um 18 Uhr das erste Pflichtspiel der Saison auf dem Programm. Die Rot-Weißen müssen dabei zum Landesligisten reisen, der in der vergangenen Saison als Tabellendritter einen starken Eindruck hinterließ.

Als Pokalverteidiger peilen die Laupheimer dennoch einen Sieg an, – zumal sie als Württembergligist eine Liga über den Gastgebern spielen. „Das Pokalspiel ist für uns ein weiteres Vorbereitungsspiel“, setzt Tom Hafner als Sportlicher Leiter die Prioritäten an anderer Stelle: „Möglichst alle Spieler sollen ihre Einsatzzeit bekommen. Wir wollen eine gute Abwehr stellen und unsere Fehler minimieren.“

Schließlich lief die Vorbereitung des HRW Laupheim nicht ganz rund: Zwei Testspielsiegen gegen Vöhringen stehen fünf knappe Niederlagen gegen Günzburg, Niederranau, Söflingen und zweimal gegen Blaustein gegenüber.

„Die Ergebnisse selbst standen für uns dabei nicht im Vordergrund, vielmehr ging es darum, den Spielern nach und nach die Philosophie des neuen Trainers Mihut Pancu nahezubringen“, blickt Hafner auf die Vorbereitungszeit zurück. Am Anfang der Vorbereitung habe man sich daher hauptsächlich auf die Abwehr konzentriert und sei erst später die Dinge im Angriff angegangen. „Alles in allem haben wir Fortschritte gemacht und sind als Team zusammengewachsen“, freut sich der Sportliche Leiter über die Erfolge der anstrengenden acht Wochen.

Allerdings waren in dieser Phase wegen Verletzungen, Krankheiten oder Urlaub nicht immer alle Spieler einsatzbereit. „Außer den Langzeitverletzten Tim Rodloff und Yannick Niederbacher hatten wir eine zweiwöchige Phase, in der einige Spieler gefehlt haben. Das hatte es relativ schwierig gemacht, intensiv zu trainieren“, gibt Hafner zu bedenken. Auf der anderen Seite konnten dadurch die Talente aus den eigenen Reihen langsam an die Mannschaft herangeführt werden und bekamen Einsatzzeiten bei den Testspielen. „Unsere Nachwuchsspieler sind fleißig und lernwillig, hängen sich voll rein und hatten einige gute Aktionen in den Spielen“, erkennt der Sportliche Leiter die Leistung der Akteure aus der zweiten Mannschaft und der A-Jugend an. „Wichtig ist nun, dass sie Geduld haben.“

In dieser Gemengelage geht es nun also am Samstag um 18 Uhr zum Pokalspiel zur SG Oberhausen/Unterhausen. Dann wird sich in einem ersten Härtetest zeigen, wie gut die Abstimmungen bei den Mechanismen schon funktionieren.