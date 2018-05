Gutes Essen vor dem Ramadan

Das Kermes des Kultur- und Bildungvereins Laup-heim hat an diesem Wochenende nach Angaben des Veranstalters mehr als 1000 Besucher angezogen. „Wegen des Feiertags am Donnerstag haben wir in diesem Jahr drei Tage Kermes gefeiert“, so Vereinsvorsitzender Hasan Kösoglu. Viele türkische Familien nutzen die Gelegenheit, sich hier wiederzusehen. „Ganz Laupheim kommt hierher, auch sehr viele Deutsche“, erzählt Kösoglu begeistert. „Eine gute Gelegenheit, Kontakt zu schließen.“

Hamit Kücük, Hodscha der Gemeinde, führte die deutschen Gäste gern durch die kleine Moschee, eine sogenannte Mescid. Ein heller, freundlicher Raum mit großen Fenstern, heller Holzverkleidung, mit dickem Teppich und orientalisch gefliester Kanzel, in dem jeden Freitag auf Deutsch, Türkisch und Arabisch gepredigt wird. Dazu gehören eine große Küche, ein bunt eingerichtetes Müttercafé, Unterrichtsräume und sogar ein Schlafraum, in dem die Kinder übernachten können. Im Neubau wird demnächst ein kleines Lokal für die Frauen eröffnet und eine Wohnung für den Hodscha eingerichtet. Der Verein will vor allem einen Beitrag zur Erziehung der Kinder leisten. „Wir bringen ihnen bei, gute Menschen zu sein“, so die beiden Organisatoren.

Fast 60 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sind für das Kermes im Einsatz, sie schenken Tee aus, grillen, braten und backen. „Die Gäste kommen mittags und bleiben, bis es dunkel wird“, erzählt Kücük. Kein Wunder bei der Gastfreundlichkeit, die hier an den Tag gelegt wird, und der üppigen Auswahl an Speisen. „Hier gibt es alle Köstlichkeiten der türkischen Küche“, so Kücük. „Das sollte auch das Motto unseres Kermes sein: Bereitet euren Magen mit richtig gutem Essen auf den Ramadan vor.“