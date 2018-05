Gut gerüstet ins zweite Großzelt-Jahr

Noch 22 Tage bis zum Kinder- und Heimatfest – klar, dass auch die Organisatoren des Festzelts „Festverwurzelt“ längst mitten in den Vorbereitungen stecken. Spyros Rantos und Joachim Weisser haben nach der mit einigen Startschwierigkeiten behafteten Großzelt-Premiere einige Veränderungen vorgenommen, um die Abläufe – insbesondere den Service – zu optimieren.

Man sei, inklusive des Einstiegs mit dem vormaligen Feuerwehrzelt im Jahr 2016, um zwei Jahre an Erfahrung reicher, betont Spyros Rantos. „Wir sehen uns so gerüstet, dass wir uns und den Besuchern die negativen Erfahrungen, die wir letztes Jahr am Anfang machen mussten, heuer ersparen können“, gibt er sich optimistisch. „Wir haben jetzt das zweite Mal in Folge dasselbe Zelt mit denselben Maßen und demselben Standort und können auf verlässliche Zahlen aus dem vergangenen Jahr bauen“, sagt Rantos.

Die wichtigste Änderung – oder besser: Besinnung auf Bewährtes – betrifft den Service: „Wir haben uns intensiv mit diesem Thema beschäftigt und gehen zurück auf das System von 2016, das gut funktioniert hat.“ Das bedeutet: Die professionellen Bedienungen nehmen am Tisch mittels Handheld die Bestellungen auf und funken diese an den Ausschank. Dort wartet bereits eine Einsatzgruppe, um die Speisen und Getränke an die entsprechenden Tische auszuliefern. Das Kassieren übernehmen wiederum die Bedienungen. Genaue Zahlen möchte Rantos nicht nennen, aber er verrät: „Wir haben doppelt so viele Träger wie Bedienungen, die somit stets bei den Gästen an den Tischen bleiben können.“ Im Vorjahr hatten die Bedienungen das komplette Serviceprogramm selbst übernommen.

Vereine füllen ihre Kassen

Während die Bedienungen vom selben Dienstleister wie in den vergangenen beiden Jahren gestellt werden, kommen die Träger vor allem aus Vereinen. Das „Festverwurzelt“ hat hierzu via Facebook und andere Kanäle in den vergangenen Wochen kräftig die Werbetrommel gerührt und „helfende Hände“ für alle Bereiche vom Tellerwäscher bis zum Träger gesucht. Vor allem Vereine sollten damit die Möglichkeit bekommen, ihre Kasse aufzubessern. „Die Resonanz war gut“, sagt Spyros Rantos. Ein halbes Dutzend Vereine konnte dadurch für die Träger-Dienste gewonnen werden. Nur ganz wenige Schichten seien derzeit noch unbesetzt. Bedenken, dass die Träger nicht geübt genug sein könnten, entgegnet Rantos: „Dafür sind es deutlich mehr als bisher.“ Zumal auch wieder die im Vorjahr am zweiten Tag hinzugenommene Selbstbedienungstheke sowie ein zusätzlicher Ausschankwagen zur Verfügung stehen. Darüber hinaus werde man die im vergangenen Jahr sehr gut angenommene Weinlaube und Bar etwas großzügiger gestalten als bisher. Die Zahl der Toiletten im Außenbereich soll gegenüber dem Vorjahr nochmals erhöht werden, sagt Rantos, wobei dafür der Heimatfestverein als Veranstalter zuständig sei.

Eine weitere wesentliche Änderung im großen Festzelt betrifft die Bühne, die heuer an der Stirn- statt an der Längsseite stehen wird. „Dazu hat uns die Übertragung des WM-Spiels zwischen Deutschland und Schweden am Samstagabend bewogen“, erklärt Spyros Rantos. Denn mit der Großbildleinwand auf der Stirnseite sei von deutlich mehr Plätzen eine gute Sicht gewährleistet als auf der Längsseite. Weil dadurch auch die Tischreihen umgestellt werden müssen, gibt es in diesem Jahr nur noch eine statt zwei Emporen und dafür einen kleinen Stehbereich. Über das ab nächster Woche freigeschaltete Onlineportal (www.festverwurzelt.com) kann man Plätze auf der Empore und im vorderen Bereich bei der Bühne reservieren.

Kooperation mit Kronenbrauerei

Auch im Biergarten sind, allerdings nur am Donnerstagabend, in einem begrenzten Bereich Reservierungen möglich. Der Biergarten wird, abgesehen von einem Bereich des Festwirts Burger, ebenfalls vom Team des „Festverwurzelt“ (Donnerstag bis Samstag) in Zusammenarbeit mit der Laupheimer Kronenbrauerei (Sonntag und Montag) bewirtet. Neben dem herkömmlichen Festbier und dem Laupheimer Weiße bietet die Brauerei auch dieses Jahr wieder ihr naturtrübes Kellerbier in der Flasche mit „Festverwurzelt“-Label an. „Wir sind sehr froh, dass wir die Familie Eble mit der Kronenbrauerei als Partner haben, die wie wir mit viel Herzblut beim Heimatfest dabei ist“, sagt Spyros Rantos.

Dass der zum kommenden Fest um einen Euro angehobene Bierpreis auch den Organisatoren des „Festverwurzelt“ zugute kommt, verhehlt Spyros Rantos nicht. „Wir betrachten unser Engagement letztlich auch nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Und nach zwei in dieser Hinsicht schweren Jahren verschafft uns die Preiserhöhung sicher etwas mehr Luft“, sagt er und betont zugleich: „Die Besucher bekommen schließlich auch ein tolles kostenloses Programm geboten.“

Das Programm im „Festverwurzelt“:

Donnerstag, 21. Juni: Wie im Vorjahr läuten die Albkracher mit ihrem Dirndlrock und Partywahnsinn die fünftägige Sause ein.

Freitag, 22. Juni: Nach dem Eröffnungszug bringt die Wasen-erprobte Band Allgäuwild die sicherlich zahlreich vertretenen Jahrgängergruppen und sonstigen Besucher in Stimmung.

Samstag, 23. Juni: Der Jazzfrühschoppen mit The Soul Empire beginnt heuer erst um 11 Uhr. Bei Soul und Funk von regionalen Musikergrößen wird traditionell das Heimatfestwochenende eingeläutet. Am Nachmittag gestalten der Kinderschutzbund, der Naturschutzbund und die Schwäbische Zeitung ein kleines Familienevent mit Spiel-, Bastel- und Malaktionen und vergünstigten Getränken. Abends stimmt die Alpenmafia zunächst auf das WM-Spiel Deutschland gegen Schweden ein, um den Sieg anschließend mit den Besuchern bis in die späte Nacht hinein zu feiern. „Da es sich nicht um ein K.o.-Spiel, sondern um ein feststehendes Gruppenspiel handelt, konnten wir das Fußball-Intermezzo zum Glück planen und rechtzeitig eine große LED-Wand sichern“, sagt Spyros Rantos.

Sonntag, 24. Juni: Nach dem Vorjahreserfolg tritt am Nachmittag erneut der Solomusiker Matthias Birkmeyer mit seinem Alpenrock- und Austropop-Programm à la STS, Ambros, Gabalier & Co. auf. Fast schon zu den Stammgästen zählen die Schwoba-Rocker von Pommfritz, die am Sonntagabend vor und nach dem Brillantfeuerwerk ihr neues Programm „Abarbier“ präsentieren.

Montag, 25. Juni: Am Nachmittag steht nochmals Matthias Birkmeyer auf der Bühne, ehe die Oktoberfest-Band Blechblos’n für einen zünftigen Festausklang sorgt.