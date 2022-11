Günter Scharnagl führt durchs neu eröffnete Museum

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der pensionierte Oberstabsfeldwebel Günter Scharnagl begrüßte die 26-köpfige Besucherschar vor dem Museum zur Flugplatzgeschichte wo ein Hubschrauber steht, der 50 Jahre lang gedient hat. Günter Scharnagl hatte die Militärgeschichtliche Sammlung HSG 64 die letzten Jahre in mühevoller Arbeit zusammengestellt. Erst Ende März 2022 wurde das Museum neu eröffnet.

Beeindruckend zum Beispiel die Geschichte der Erika Stückle, Luftwaffenhelferin und Zeitzeugin des letzten Angriffs auf dem Flugplatz Laupheim am 20. April 1945. In der Broschüre „Mein letzter Weg!“ beschreibt sie ihre persönliche Lebens- und Leidensgeschichte. Dem Oberstabsfeldwebel ist es wichtig, dass Geschichte nicht vergessen wird. Im Eingangsbereich ist auch ein Modell der Flugplatzanlage zu sehen. Hier wird den Besuchern die Geschichte des Flugplatzes Laupheim der Jahre 1937 – 1964 vermittelt.

Henrich Focke entwickelte 1940 den Focke Fa 223, den ersten serienreifen militärischen Hubschrauber der Welt. Drei davon wurden bei einem Luftangriff auf den Flugplatz am 19.07.1944 zerstört.

Die ersten Hubschrauber, die auf dem Heeresflugplatz 1964 stationiert wurden, waren vom Typ Sikorsky H-34. Ab 1973 wurde der Hubschrauber CH 53 G von Sikorsky am Heeresflugplatz eingesetzt. Die Hubschrauber waren beziehungsweise sind in verschiedenen Krisengebieten im Einsatz, im Irak, auf dem Balkan, in Afghanistan, aber auch bei Katastropheneinsätzen. Von 1964 – 2012 war Laupheim ein Heeresflugplatz, seit 2003 ist die Luftwaffe mit dem Hubschraubergeschwader 64 auf dem Flugplatz stationiert.

Die Ausstellung zeigt unter anderem einen Rotorkopf eines Hubschraubers oder veranschaulicht das Instrumentenbrett eines CH 53 GA. Auf einer Schautafel wird das Prinzip des Fliegens erklärt.

In einem weiteren Raum können die Besucher die chronologische Geschichte des Flugplatzes verfolgen.

Im Untergeschoss vertieften sich die Alt-Olympianer in die ausgelegten großformatigen Fotoalben. Alle Exponate hat Günter Scharnagel perfekt präsentiert. Seine kurzweilige Führung vermittelte interessante Einblicke.

Abschließend ein Zitat aus der Broschüre von Erika Stückle: „Krieg – Krieg – Nie wieder Krieg!!! Und doch werden die Menschen – die regierenden Menschen – nie vernünftig! Doch die große Masse des Volkes darf dafür seine Haut zu Markte tragen. Dies ist die bittere Wahrheit. Auch heute noch in der Welt.“