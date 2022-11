GS Untersulmetingen erstrahlt in blau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

#TurnTheWorldBlue – Farbe bekennen für Kinderrechte! Seit mehr als 30 Jahren wird am 20. November der internationale Tag der Kinderrechte gefeiert. UNICEF hat dazu aufgerufen, an diesem Tag ein blaues Statement für Kinderrechte zu setzen. Auch die Grundschule Untersulmetingen hat sich an dieser Aktion beteiligt. Zuvor hatten sich alle Klassen mit dem Thema Kinderrechte auseinandergesetzt und die Ergebnisse dazu an ihre Klassenzimmerfenster gehängt. So erstrahlten am Sonntagabend die Fenster der Grundschule in leuchtendem blau – ein leuchtendes Zeichen für Kinderrechte!