Gruppensieger im KIDs-Cup

Der Spieler/innen des TC Laupheim 1904 ließen in der Gruppe U12 KIDs-Cup den Gegnern keine Chance. Mit Max Schneider, Konstantin Kopp, Katharina Leutrum von Ertingen, Mia Schneider, Levin Bochtler, Mats Hertzog und Julius Melzer war die Mannschaft so stark besetzt, dass die Spieler bei fünf Begegnungen mit deutlichen fünf Siegen punkteten. Bei dem Ergebnis von 30:0 Matches, in 60:1 Sätze und 239:33 Games ist die Überlegenheit deutlich.

Die meisten Spieler der Mannschaft werden im nächsten Jahr altersbedingt in der Mannschaft Junioren oder Juniorinnen U15 spielen, bei der sie auch in dieser Saison bereits erfolgreich aushelfen durften. Aufsteigen in die neue Mannschaft werden die Spieler der jetzigen Mannschaft U10. Auch hier gibt es bereits sehr gute Spieler, die den Erfolg ihrer Vorgänger sicherlich im Auge behalten werden.