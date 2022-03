Grundschüler lassen Ballons mit Friedenstauben in den Himmel steigen

Unter dem Motto „Fliegen für den Frieden“ haben die Grundschule in Untersulmetingen und die Grundschule in Kirchen am vergangenen Donnerstag ein starkes Zeichen für den Frieden auf der Erde und damit auch für den Frieden in der Ukraine gesetzt.

Eine Minute der Stille

Im Unterricht gestalteten die Kinder Friedenstauben, welche anschließend an Luftballons befestigt wurden.

Die Schulgemeinschaften trafen sich am Donnerstag auf ihren Pausenhöfen und begaben sich dann bewusst für eine Minute in die Stille. An beiden Schulstandorten wurden zeitgleich um 10 Uhr auf ein Zeichen hin die Luftballons in den Farben der ukrainischen Flagge als Friedenszeichen mit dem lautstarken Ruf: „Frieden!“ in den Himmel entlassen.

Friedenstaube fliegt weiter

Eine große Friedenstaube, auf welcher der Spruch „Wir fliegen für den Frieden“ geschrieben steht, wurde als Zeichen dieser Aktion aus Holz gestaltet. Diese fliegt nun sinnbildlich weiter an die nächste Schule, deren Kinder auch ein gemeinsames Zeichen für den Frieden setzen werden.