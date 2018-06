Grundsatzstreit spaltet Freie Wähler

Kommunalpolitik, beklagt Ulrich Bossler, „wird heute zu großen Teilen in Stuttgart, Berlin und Brüssel gemacht“. Ob Bildungswesen, Krankenhausfinanzierung oder Zukunft der Trinkwasserversorgung: Stets würden die Weichen andernorts gestellt, und Städte und Gemeinden müssten sich danach richten. Seine Partei wolle dies ändern. „Wir möchten eine angemessene Berücksichtigung kommunaler Belange auf Landes- und Bundesebene und in Europa erreichen. Dazu müssen wir in die Parlamente“, sagt Bossler. Der Riedlinger ist bei der Bundestagswahl Spitzenkandidat der Freien Wähler Landesvereinigung Baden-Württemberg und Direktkandidat im Wahlkreis Biberach.

Auch Werner Lehmann, Vorsitzender der Freien Wähler Laupheim, ist Kommunalpolitiker aus Überzeugung. Doch auf Unterstützung aus Laupheim kann Bossler keinesfalls bauen. Dass bei Landtags- und Bundestagswahlen Kandidaten unter dem Signum Freie Wähler antreten, „stört uns ganz gewaltig“, sagt Lehmann.

Was wie ein Bruderkampf anmutet, rührt von einem Grundsatzstreit. Jahrzehntelang huldigten die Freien Wähler in Deutschland geschlossen dem Credo „parteilos und kommunal“. Ihre Mandatsträger wirkten ausschließlich in Ortschaftsräten, Gemeinderäten und Kreistagen, ohne Parteibuch, und sahen sich einzig dem lokalen Wohl verpflichtet.

Inzwischen denken viele anders. 2009 beschloss der Bundesverband, eine Bundesvereinigung der Freien Wähler als Partei zu gründen, um auch an überregionalen Wahlen teilnehmen zu können. Unter diesem Dach bildeten sich Landesvereinigungen. Aus Protest trat der Landesverband Baden-Württemberg daraufhin – als einziger – aus dem Bundesverband aus. Er hält an der Leitidee „parteilos und kommunal“ fest.

Eine „Doppelstrategie“ komme nicht in Frage, bekräftigte der Landesvorsitzende Heinz Kälberer im Vorfeld der Bundestagswahl 2013. Die „Freie-Wähler-Partei“, das seien „nicht die wirklichen Freien Wähler“. Letztere würden von den Bürgern als Alternative zu den Parteien gesehen und verstanden. Deshalb müssten sich die Orts- und Kreisverbände klar von der Freie-Wähler-Partei distanzieren, fordert Kälberer.

Die Laupheimer (70 Mitglieder und ein ähnlich großer Förderverein) stützen diese Haltung. „Unsere Grundphilosophie ist eine andere“, unterstreicht der Vorsitzende Lehmann. „Parteien werden von oben gesteuert. Wir aber sind ein Verein und wollen genau dort aktiv wer-den, wo vor Ort der Schuh drückt. Die Erfolge gaben und geben uns Recht.“

Die wenigsten Menschen indes würden des Unterschieds gewahr, ärgert sich Lehmann. Wie denn auch: Auf dem Stimmzettel im Wahlkreis Biberach steht „Ulrich Bossler, Freie Wähler“. „Immer wieder bekommen wir zu hören, ,Ihr macht ja jetzt auch bei der Bundestagswahl mit’“, berichtet Lehmann. Wenigstens beim Namen hätte er sich eine klare Abgrenzung gewünscht, „das wäre korrekt gewesen“. So aber werde der Wähler irregeführt – „das stinkt uns“. Sollte die Partei am 22. September schlecht abschneiden, könnte auch das Image der Nicht-Partei darunter leiden.

Ulrich Bossler wehrt sich gegen Vorwürfe, die Landesvereinigung nutze das Ansehen der etablierten Freie-Wähler-Verbände in der Bevölkerung aus: „Die Kritiker befassen sich nicht mit unserem Programm, sondern sind einfach nur dagegen. Sie wollen nicht begreifen, dass wir in einem Boot sitzen und dasselbe Ziel haben.“ Doch irgendwann werde sich auch in Baden-Württemberg die Erkenntnis durchsetzen: „Wir machen Politik für die Kommunen.“

Partei sei man nur „wider Willen“, beteuert Bossler: „Das ist ein Mittel zum Zweck. Wir müssen uns so nennen, sonst würden wir nicht zur Bundestagswahl zugelassen. Und selbstverständlich sind wir stolz auf unsere Wurzeln.“ Viele Freie Wähler, die Riedlinger eingeschlossen, hätten auch gar kein Problem mit dem Thema. Die Landesverbandsspitze dagegen habe nicht einmal die Möglichkeit zu einer Diskussion geboten.

Nachgerade dreist sei die Behauptung, die Partei benutze einen Namen, der ihr nicht zustehe, sagt Bossler. 2009 habe der Bundesverband per Mehrheitsbeschluss die Namensrechte zuerkannt. Vergeblich strengte der Landesverband Baden-Württemberg 2010 eine Namensschutz-klage an. Beide Organisationen müssten die Verwechslungsgefahr hinnehmen, beschied das Gericht.

Ein Unterscheidungsmerkmal gebe es immerhin, sagt Bossler: „Wir schreiben Freie Wähler in Großbuchstaben.“