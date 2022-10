Grüngut wird demnächst eingesammelt

In den Kalenderwochen 44 und 45 finden in der Region Grüngutabfuhren statt. Die genauen Termine sind laut Mitteilung der Stadt Laupheim: Mittwoch, 2. November, im Bezirk A und B mit Baustetten; Donnerstag, 3. November, im Bezirk C; Freitag, 4. November, im Bezirk D mit Bihlafingen sowie Montag, 7. November, im Bezirk E in Ober- und Untersulmetingen. Es werden Gartenabraum, Gehölzschnitt, Baumreisig, Gras und Laub eingesammelt.

Aufgrund des Feiertags Allerheiligen am Dienstag, 1. November, verschiebt sich zudem die Abfuhr des Gelben Sacks im Bezirk A und B auf Mittwoch, 2. November. Ebenso verschiebt sich die Abfuhr des Restmülls im Bezirk 3 auf Samstag, 5. November.