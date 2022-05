Grüner Ortsverband wählt Sprecherteam und Beisitzer

Der Ortsverband der Grünen Laupheim/Schwendi traf sich jüngst zu einer Ortsmitgliederversammlung. Ein Rückblick auf das durch Corona und die Landtags- und Bundestagswahl geprägte Jahr 2021 läutete das Treffen ein. Unbestrittenes Highlight war für die Grünen laut Mitteilung die Wahl der Laupheimerin Anja Reinalter in den Bundestag. „Ich freue mich darauf, für Laupheim und unsere Region wichtige Themen in Berlin einzubringen – und gleichzeitig politische Entscheidungen in Berlin hier vor Ort umzusetzen helfen“, so Anja Reinalter. Ebenfalls in Erinnerung blieben die Besuche und Gespräche der Spitzenkandidatin für die baden-württembergische Landtagswahl, Franziska Brantner, sowie des grünen Europaabgeordneten Michael Bloss in Laupheim.

Nach der Rückschau stand die personelle Aufstellung des Ortsverbands im Mittelpunkt. Nach bereits zwei Jahren an der Spitze des Ortsverbands wurde das bisherige Sprecherteam Corinne Berg und Bela Mutschler für zwei weitere Jahre einstimmig im Amt bestätigt. Gleiches gilt für die beiden Beisitzer Birgit Gnoyke und Ekrem Sekerci (ebenfalls einstimmig gewählt).

Schließlich diskutierten die Anwesenden das Thema Biogas und die Rolle von Biogasanlagen im Energiemix der Region und Deutschlands. Birgit Gnoyke warf in einem Impuls zum Thema offene Fragen auf: Wie können Gartenabfälle bei der Biogas-Produktion berücksichtigt werden? Wie kann die Leistung von Biogasanlagen aus dem Stand erhöht werden? Wie kann der negative Effekt von Biogasanlagen auf die Biodiversität (Stichwort Mais) reduziert werden? Angesichts der vielen Facetten des Themas beschlossen die Mitglieder, zeitnah eine öffentliche Veranstaltung zum Thema zu planen – und sich hierzu auch weitere Unterstützung fachkundiger Personen zu holen.