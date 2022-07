Großrazzia gegen Menschenhändler führt zu 25-Jährigem nach Laupheim

Die Polizei hat am Mittwoch einen 25-Jährigen aus Laupheim festgenommen: Der Mann wird verdächtigt, einem international agierenden Menschenhändlerring anzugehören. Bei einer Großrazzia der Polizei durchsuchten 160 Beamte in Bayern und Baden-Württemberg sechs Wohnungen. Dabei wurden die Polizisten auch auf den Mann aus Laupheim aufmerksam, gegen den anschließend ebenfalls Haftbefehl erlassen wurde.

Mindestens 20 Frauen zur Prostitution gezwungen

Bei einer internationalen Durchsuchungsaktion am Dienstag in den Städten Ingolstadt, Illertissen, München, Altötting und Laupheim sowie in Rumänien wurden zehn Tatverdächtige festgenommen, denen unter anderem gewerbs- und bandenmäßige Zwangsprostitution sowie Zuhälterei zur Last gelegt wird, wie das Polizeipräsidium Oberbayern mitteilt.

Seit März verdichteten sich bei der Kriminalpolizei Ingolstadt die Hinweise, dass die Tatverdächtigen regelmäßig junge Frauen nach Deutschland gelockt haben. Die Polizei geht nach umfangreichen Ermittlungen davon aus, dass von der Gruppe mindestens 20 Frauen im gesamten süddeutschen Raum zur Prostitution gezwungen worden sind.

Spur führt zu einem 25-jährigen Laupheimer

Es sei eine konzertierte Aktion gewesen, bei der die Beamten sechs Wohnungen gleichzeitig durchsucht hätten, teilt ein Sprecher der Polizei Ingolstadt auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mit. Bei der Vollstreckung der Haftbefehle gegen neun Tatverdächtige seien die Polizisten auch auf einen Mann in Laupheim aufmerksam geworden. Bei näherer Überprüfung habe sich gezeigt, dass er zum mutmaßlichen Menschenhändlerring gehört.

„Laupheim war für uns daraufhin eine der heißen Adressen. Dort wird auch immer wieder der Prostitution nachgegangen“, so der Sprecher. Bei dem 25-jährigen Beschuldigten, der die rumänische Staatsangehörigkeit besitzt, seien Dopingmittel, Blanko-Impfpässe und eine größere Summe Bargeld in der Wohnung gefunden worden. Im Anschluss habe die Staatsanwaltschaft Ingolstadt einen Haftbefehl erlassen.

Zehn Festnahmen in Deutschland und Rumänien

Bereits im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf Verstöße gegen das Arzneimittelgesetz. „Anlass der Ermittlung war aber der Verdacht auf Menschenhandel“, sagt der Sprecher. Zeitgleich zu den Durchsuchungen in Süddeutschland führte die rumänische Polizei Razzien in mehreren Wohnungen durch und nahm daraufhin sieben Tatverdächtige fest. Insgesamt sind sechs Rumänen und ein Deutscher im Alter zwischen 21 und 32 Jahren sowie drei Frauen, mit deutscher Staatsangehörigkeit, im Alter zwischen 20 und 24 Jahren festgenommen worden.

„Es würde mich nicht wundern, wenn im Rahmen der Ermittlungen noch der ein oder andere Haftbefehl erlassen wird“, so der Sprecher. Die Untersuchungsaktion sei nicht der Abschluss des Verfahrens, lediglich der Übergang von einer verdeckten hin zu einer offenen Ermittlung: „Als Polizei springen wir da auf einen fahrenden Zug auf.“

Schusswaffen bei Durchsuchungen sichergestellt

Bei der großangelegten Razzia wurden außer Bargeld, Dopingmittel und Blanko-Impfpässe auch mehrere Fahrzeuge und drei illegale Schusswaffen sichergestellt. Zudem wurden in Rumänien Immobilien beschlagnahmt. In Deutschland konnten bislang fünf Frauen im Alter zwischen 19 und 53 Jahren angetroffen werden. Ihnen wird aktuell Hilfe angeboten. Aufgrund der Fülle des Beweismaterials wird es, laut einem Polizeisprecher, wohl mehrere Wochen dauern, bis dieses ausgewertet ist.