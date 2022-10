Großes Turn-Event in Schwendi

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Schwendi war am Wochenende vom 7. Oktober Ausrichter des Bezirksfinale Mannschaften des Schwäbischen Turnerbundes in der Leistungsklasse Kür. Gezeigt wurde erstklassiges Turnen auf hohem Niveau. Die Wettkämpfe starten auf Bezirksebene und enden im Landesfinale. Geturnt wurde in zwei Durchgängen, morgens die Turnerinnen der Leistungsklasse 1 und am Nachmittag die Leistungsklasse 2. Die drei besten Mannschaften qualifizieren sich fürs Landesfinale. Acht Mannschaften aus ganz Baden-Württemberg waren am Start aus Balingen, Ebingen, Spaichingen, Dunningen, Derendingen, Tübingen, Amstetten und Schwendi. Das SFS-Team mit Jennifer Menhard, Jasmin Berg, Salome Schlichting, Luisa Kieselbach, Maya Kunkel und Katharina Thanner startete in der Leistungsklasse 2. Für einige Turnerinnen war es der erste Kür-Wettkampf und das in einem hochkarätigen Startfeld.

Das Schwendier Team begann am Stufenbarren und überzeugte mit durchweg technisch gut ausgeführten Übungen. Sie erreichten 35,70 Punkte. Am Schwebebalken waren die SFS-Turnerinnen sichtlich aufgeregt. Die Übungen waren nicht fehlerfrei und sie mussten zwei Stürze in Kauf nehmen, was sich auf die Gesamtpunktzahl von 31,60 Punkten auswirkte. Weiter ging es am Boden, wo sie ihre Choreographien mit akrobatischen Elementen wie Saltos und Schrauben sowie Sprüngen zum Besten gaben. Sie erreichten 36,80 Punkte. Beim 1,25 m hohen Sprungtisch präsentierten sie Sprünge wie Yamashita und Überschläge mit Drehungen. Sie erreichten 36,30 Punkte.

Am Ende des Wettkampftages konnten sie ein hervorragendes Ergebnis erzielen. Sie erreichten überraschend den 4. Platz. Zwar reichte es nicht für die Qualifikation zum Landesfinale, aber die Trainer Holger Vogelmann und Gabi Bürk waren sehr zufrieden mit der Leistung der SFS-Turnerinnen. Sie hatten sich im Vergleich zum Vorjahr enorm gesteigert. Melanie Barth war für Schwendi als Kampfrichterin am Stufenbarren im Einsatz, die als einzige die Ausbildung für Kür-Wettkämpfe hat.