Dreijährige verursacht Brand - Polizei findet Cannabisplantage

Im Obergeschoss eines Wohnhauses in einem Laupheimer Teilort ist am Dienstag um kurz nach acht Uhr ein Feuer ausgebrochen. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge soll eine Dreijährige gegen 8 Uhr in der Spielecke ihres Zimmers mit Feuer gespielt haben.

Die Flammen griffen dann wohl auf andere Gegenstände über. Deshalb rückte ein Großaufgebot der alarmierten Feuerwehren aus Laupheim und Biberach zur Brandbekämpfung aus. Besonders skurril: Durch den Einsatz wurden Polizeibeamte unbeabsichtigt auf eine große Cannabis-Plantage aufmerksam.

Bewohner versuchten Brand zu löschen

„Zunächst galt eine Person als vermisst, als wir am Einsatzort eintrafen, befanden sich aber alle Bewohner in Sicherheit“, sagt Einsatzleiter Patrick Gehring von der Laupheimer Feuerwehr. Die Bewohner hätten den Zimmerbrand selbst bemerkt und noch versucht, diesen zu löschen. Nach dem Eintreffen der Feuerwehrleute habe der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden können. „Wir haben den Brand gelöscht und das Gebäude belüftet“, so Gehring.

Feuerwehr mit einem Großaufgebot im Einsatz

Die Feuerwehr war mit mehr als 60 Mann und neun Fahrzeugen im Einsatz. Außerdem rückte der Rettungsdienst mit vier Fahrzeugen aus – auch ein Notarzt eilte zum Brandgeschehen. Durch den starken Rauch erlitten alle vier Bewohner Verletzungen. Sanitäter brachten sie zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

Polizei entdeckt Cannabis-Plantage nach Brand

Das Gebäude sei aufgrund des Brandes nach ersten Einschätzungen die kommenden Monate vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Familie könne wohl bei Verwandten unterkommen. Die Polizei schätzt den Schaden am Haus auf etwa 70.000 Euro. Im Obergeschoss des Hauses fanden die Ermittler der Polizei eine Cannabis-Plantage und geerntetes Marihuana. Die Polizei ermittelt jetzt die Brandursache, aber auch wegen des Rauschgifts, und sicherte Spuren.