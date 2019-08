Großer Auftritt auf Schloss Kaltenberg

Der Landsknechtszug Ellerbach-Freyberg war am vergangenen Samstag zu Gast beim Deutschland Military Tattoo auf Schloss Kaltenberg. Das „Deutschland Military Tattoo“ präsentiert international erfolgreiche Marching Bands mit ihren Shows. Sie zeigen in ihren farbenprächtigen Uniformen ihre ausgefeilten Choreographien, die präzise auf die Musik abgestimmt sind. Der Landsknechtszug brachte im Vorprogramm mit Fanfarenzug, Fahnen und der Spießer- und Trossgruppe die Zuschauer mit über 60 Akteuren zum Staunen.

Mitten in der Saison

Mit dem Heimatfest in Laupheim und dem Seehasenfest in Friedrichshafen steht der Landsknechtszug mitten in der Saision.

Weitere Auftrittshöhepunkte folgen auf dem 19. Hornsteiner Lagerleben am 18. August in Orsenhausen und bei den Ritterspielen im Südtiroler Schluderns vom 23. bis 25. August, bei denen die Laupheimer Landsknechte schon mehrfach mitgewirkt haben. Zum Saisonabschluss wird der Landsknechtszug mit seinen Teilgruppen September noch beim Stadtmauerfest in Nördlingen zu sehen und hören sein.