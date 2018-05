Große Preise für kleine Gewinner

Einen angenehmen Grund für eine Vorladung bei der Polizei hatten kürzlich sechs Kinder aus der Region: Im Neuen Bau in Ulm bekamen sie Preise eines landesweiten Malwettbewerb überreicht.

„Was hast du bei der Radfahrausbildung der Polizei gelernt?“, lautete die Frage an alle Kinder, die 2017, dem Jahr des 200-jährigen Fahrradjubiläums, die Radfahrausbildung bei der Polizei des Landes Baden-Württemberg besucht haben. Die Teilnehmer am Wettbewerb sollten die Antwort mit einem selbst gemalten Bild geben. Insgesamt gingen fast 730 Bilder und Zeichnungen bei der Koordinierungs- und Entwicklungsstelle Verkehrsprävention (KEV) im Landeskriminalamt Baden-Württemberg ein. Die KEV hat aus dem Bereich des Polizeipräsidiums Ulm die Gewinnerinnen und Gewinner ausgewählt.

Sechs Kinder und ihre Familien besuchten den Neuen Bau in Ulm, den Sitz des Polizeipräsidiums Ulm. Bei einer kleinen Feierstunde übergab Polizeipräsident Christian Nill den Kindern die Preise. Die Gewinner freuten sich über Eintrittskarten in den Europapark in Rust, Eintrittskarten zu den Fußballspielen des SSV Ulm 1846 Fußball und des 1. FC Heidenheim sowie über weitere Preise, die die Kooperationspartner, wie die Kreisverkehrswachten in Biberach, Ehingen und Heidenheim, der Verein Sicherer Landkreis Göppingen und der Förderverein des Polizeipräsidiums Ulm, spendeten.

Zu den Preisträgern gehörten aus dem Raum Laupheim Niklas Ottenschläger aus Schwendi und Tiziana Jocham aus Laupheim.