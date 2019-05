Grill unterm Fenster abgestellt: Frauen und Kinder durch Kohlenmonoxid vergiftet

Ein Großaufgebot von Rettungswagen ist am Samstagmorgen zu einem Mehrfamilienhaus in Laupheim ausgerückt, nachdem bei mehreren Menschen Vergiftungserscheinungen festgestellt worden waren.

Der Rettungsdienst wurde am Samstag gegen 9.10 Uhr zu einer verletzten Person in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Richard-Wagner-Straße in Laupheim gerufen. Beim Betreten der Wohnung schlugen die CO-Warngeräte der Rettungsdienstmitarbeiter an, weshalb diese die Wohnung wieder verließen und die Feuerwehr, den Notarzt und die Polizei nachalarmierten. Die Feuerwehr betrat unter Atemschutz die betreffende Wohnung, rettete zwei Personen aus der Wohnung und nahm weitergehende Messungen vor.

Ermittlungen der Polizei mit Hilfe von Spezialisten der Feuerwehr ergaben, dass offenbar am Vorabend ein noch nicht erloschener Grill unter einem geöffneten Fenster im Außenbereich der Wohnung abgestellt worden war. Das Kohlenmonoxid zog durch das Fenster in die Wohnung, lagerte sich im Bodenbereich ab und wirkte dort auf insgesamt vier schlafende Personen. Es handelte sich hierbei im zwei 36 Jahre alte Frauen und zwei Kinder im Alter von vier Jahren und einem Jahr.

Da nur die Erdgeschosswohnung durch das Kohlenmonoxid betroffen war, verzichteten die Rettungskräfte auf eine Evakuierung des gesamten Hauses, in dem etwa 20 Menschen leben.

Neben der Polizei aus Laupheim waren 21 Mann der Feuerwehr Laupheim und 12 Mitarbeiter der Rettungsdienste im Einsatz. Die verletzten Frauen und Kinder wurden in eine Klinik eingeliefert.

