Graffiti-Kunst aus Oberschwaben zurück in Laupheim

Die Ausstellung ist an den kommenden Wochenenden bis 18. Dezember zwischen 14 und 17 Uhr in der Galerie Schranne zu sehen.

Ein Besuch in der Galerie Schranne Laupheim entführt an den kommenden Wochenenden in die farbenfrohe Welt von Graffiti und Street-Art. Die erste eigene Ausstellung des 30-jährigen Laupheimers Philip Walch, ebenso bekannt als „Stone Graffiti“, hat am Freitag eröffnet. Bei der Vernissage trafen sich Laupheimer jeden Alters.

Gäste bevölkern die Schranne

Aus dem Grinsen kommt Philip Walch an diesem Abend nicht mehr raus. Freudestrahlend blickt er in die Schranne. Dort ist fast kein Durchkommen mehr. „Ich bin überwältigt, dass so viele Leute gekommen sind“, sagt er. Seit 2009 – in diesem Jahr fing Walch am Jugendhaus mit dem Sprühen an – sei so viel passiert. Jetzt sei er einfach nur dankbar, dass er in seiner Heimatstadt ausstellen dürfe.

Eichhörnchen für Las Vegas

Mit seinen bunten Tierbildern und Portraits ist Walch weltweit herumgekommen. Eine Auswahl seiner Kunstwerke hat er ausgestellt: Im Kleinformat können Werke aus Laupheim wie ein Pandabär am Skatepark oder ein Eisvogel an einer privaten Fassade bestaunt werden, ebenfalls grüßt ein Bild eines Eichhörnchens aus Las Vegas. Hinzu kommen einige große Gemälde wie das eines „Schlamingos“ – einer Mischung aus Schlange und Flamingo – oder ein Portrait von Audrey Hepburn. Ein Bildschirm zeigt in Zeitraffer Videoaufnahmen, wie Walch seine Werke an die Wände sprüht. Auch einen Informationsteil gibt es, der über die Arbeitstechnik und die Geschichte des Graffiti- und Street-Art-Sprühens erzählt. Als Überraschung des Abends ist vor der Schranne eine von Walch besprühte Schrottschere aufgebaut, die Elemente von Koi-Karpfen, Wasser und die Kontinente zeigt.

Die Stadt ist stolz auf Walch

Auch Laupheims Oberbürgermeister Ingo Bergmann ist zur Vernissage erschienen. „Philip Walch ist schon so viel herumgekommen in der Welt. Köln, Berlin, New York, Miami und Laupheim“, sagt er und lacht. „Das ist eine Reihe, in der wir uns richtig wiederfinden.“ Als Stadt sei man sehr stolz auf Walch, sagt Bergmann. Denn: „Es ist nicht leicht, seine Leidenschaft zum Beruf zu machen, aber ihm ist das gelungen.“

Genau hinschauen, lohnt sich

Sein Können hat Walch unter anderem auch im Studium für Mediendesign erworben. Sein ehemaliger Studiengangsleiter Klaus Birk ist an diesem Abend anwesend und empfiehlt den Besuchern in der Schranne, beim Rundgang durch die Ausstellung, auf Details zu achten. „Er hat seinen ganz eigenen Stil“, erklärt er. Die Besucher in der Schranne folgen seinen Worten: Dem Fachkundigen fallen viele Entwicklungsschritte in Walchs Arbeiten auf, aber auch Neulinge auf dem Gebiet von Graffiti und Street-Art sind unter den Gästen und schauen interessiert von Kunstwerk zu Kunstwerk.