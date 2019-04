Grünes Leuchten im Rathaus

Seit acht Wochen hat die Bastelgruppe ihren Raum im Baustetter Rathaus für die Herstellung von Osterpalmen in Beschlag genommen. Und nicht nur den Raum – schon im Flur stehen unzählige Gebinde zur Abholung bereit. Die kleinsten sind 50 Zentimeter hoch, die größten 2, 50 Meter. Hinzu kommen Tischpalmen, Kränze und Gestecke. Wie jedes Jahr erfreuen sie sich großer Beliebtheit.

„Insgesamt haben wir 500 Stabpalmen begrünt“, weiß Waltraud Schick, die Ansprechpartnerin der Gruppe. Über die Hälfte davon sind Palmen, die Jahr für Jahr gebracht werden, um den Buchs aufzufrischen und um Änderungswünsche zu erfüllen. Anfragen kommen aus Baustetten, Laup-heim und der Region, die Bestellliste ist voll. Der komplette Erlös geht, wie gewohnt, an Einrichtungen für Menschen mit Behinderung.

„Grün macht jede Palme schön“, sagt Schick. Der Buchs, den die Bastler dafür verwenden, kommt aus Baustetten und Umgebung. Drei Wochen vor Palmsonntag beginnt die heiße Phase der Produktion. Morgens, mittags und abends kommen die Bastler zusammen und arbeiten im Schichtbetrieb.

50 Helferinnen und Helfer

Im Jahr 2019 gehören 50 Personen zur Gruppe, die vor 51 Jahren aus dem Katholischen Deutschen Frauenbund heraus entstand. Sieben Männer sind dabei und für die Zulieferung verantwortlich. Sie sammeln den Buchs ein und helfen bei den Vorbereitungen, die von Zuhause aus getroffen werden. „Ich bin stolz darauf, dass wir eine bunt gemischte Truppe sind, Männer und Frauen, Jung und Alt“, hebt Schick hervor. Einzige Sorge: der Buchsbaumzünsler. Für dieses Jahr hat er genug grüne Zweige übrig gelassen. Sollte sich das ändern, so müsste man auf Thuja oder Zypresse ausweichen.

Jede Frau im Raum hat eine bestimmte Aufgabe. Die einen schneiden das Grün zurecht, die anderen binden es an die Stäbe, wieder andere ziehen Holzperlen und Eier auf den dicken Draht, aus dem die Kugeln geformt werden. Mindestens eine Kugel, die aus Bögen in alle vier Himmelsrichtungen besteht, ist an einem Stab angebracht. Ganz zuoberst ziert ein „Kreuzle“ das Gebinde. Centa Kohn ist seit 30 Jahren dabei. „Es hat sich viel verändert“. Man habe deutlich mehr Bestellungen, mehr Leute, die helfen, und anfangs arbeiteten nur Frauen in der Bastelgruppe. „Ansonsten ist alles gleich geblieben.“

Weite Anfahrt um dabei zu sein

Neben ihr legt Bärbel Gleske bunte Streifen aus Blumenpapier übereinander. Sie kommt aus Blaustein und fährt einmal pro Woche 30 Kilometer hin und zurück, um in Baustetten dabei zu sein. „Eine solche Gruppe gibt es in keinem anderen Ort.“ Die 74-jährige Veronika Romer erklärt: „Ich schaffe gerne mit grünen Sachen, mit Naturmaterialien.“ Ihre Tischkolleginnen fügen hinzu, dass die Arbeit einfach Spaß mache. Statt alleine daheim zu sein, hätten sie Gemeinschaft und Unterhaltung.

Zehn verschiedene Stabpalmenmodelle bieten die Baustetter an, sie variieren in Größe, Farbe und Anzahl der Kugeln. Eine Kundin aus Untersulmetingen holt eines der Kunstwerke für ihren Sohn ab. Auch seiner zweijährigen Schwester wurde der Wunsch nach einer Palme gewährt, die sie am Sonntag zur Weihe tragen darf.

Die Teile des Palmwedels sind traditionell mit Bedeutung aufgeladen. Das Grün verweist auf Lebenskraft, die Bänder, die die Stöcke zieren, drücken bei dunkler Farbe das Leid aus, welches Jesus widerfahren ist, die hellen Farben Freude über seine Auferstehung. Die Eier wiederum symbolisieren die Auferstehung selbst. Am Palmsonntag werden die Gebinde geweiht und danach in den Häusern oder im Garten aufgestellt. Egal, wie viel Bedeutung man ihnen beimisst – ein bunter, kunstvoller Hingucker sind sie allemal.