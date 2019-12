Grüne gründen Ortsverband

Die Grünen in Laupheim und Schwendi wollen Farbe bekennen: Am Montag haben sie einen Ortsverband gegründet. Als Doppelspitze des Vorstands wurden Corinne Berg und Bela Mutschler gewählt – Beisitzer sind Birgit Gnoyke und Ekrem Sekerci.

„Grün in Laupheim und Schwendi, das war längst überfällig“, sagt Anja Reinalter. Die Stadträtin hatte die Gründung des neuen Partei-Ortsverbands angestoßen. Schon zuvor hatten sich Grünen-Mitglieder aus Laupheim und Umgebung regelmäßig getroffen, um die aktuelle Lokalpolitik und auch gesellschaftliche Entwicklungen zu diskutieren. Der neue Ortsverband möchte zunächst vor allem eines sein, erklären die Mitglieder in einer Pressemitteilung: Anlaufstelle für Menschen, denen grüne Themen wichtig sind. Themen wie Klimaschutz, Gestaltung des öffentlichen Nahverkehrs, moderne Verkehrskonzepte und gerechter Handel.

Sandra Detzer, Landesvorsitzende der Grünen in Baden-Württemberg, war für die Gründungsversammlung im Hotel Krone nach Laupheim gekommen. Sie gratulierte den Anwesenden, darunter auch Mitglieder der Fridays-for-Future-Bewegung. In einem kurzen Redebeitrag gab sie Einblicke in aktuelle politische Entwicklungen und in ihre Themen auf Landesebene.