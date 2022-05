„Gottes Botschaft ist mir sehr wichtig“

Der Festgottesdienst zum 50. Priesterjubiläum von Pfarrer Andreas Ochmann ist am Sonntag, 8. Mai, um 17 Uhr in der Mehrzweckhalle in Untersulmetingen. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es einen Stehempfang und ein Ständchen der Musikkapellen von Ober- und Untersulmetingen.