Glückliche Frauenfußballerinnen krönen Saison mit Titelgewinn

Ihr selbst ernanntes Ziel, unter den ersten drei Teams der Frauenfußball-Bezirksliga Riß zum Saisonende zu landen, hat die zweite Damenmannschaft des SV Mietingen erreicht. Allerdings war am abschließenden Spieltag bis zur 87. Minute die spielfreie SG Baltringen/Schemmerhofen noch Meister. Doch dann erzielte Mietingens Spielführerin Kathrin Denzel im Spiel gegen die SG Bellamont per Strafstoß den 2:1-Siegtreffer, was den Mietinger Damen die Meisterschaft in der Saison 2021/22 bescherte.

Zu Saisonbeginn gab es einige Neuerungen bei den Mietinger Fußballdamen. Trainer Timo Erdmann, Co-Trainerin Julia Füller und Co-Spielertrainerin Lisa Müller, unterstützt von den beiden Torhütertrainern Peter Jerg und Tim Aldinger, wollten in der neuen Saison auch eine neue Formation und ein neues Spielsystem mit der Mannschaft realisieren.

Gut besetzt war das Team mit Offensivkräften wie Lisa Müller mit 18 Treffer (Bezirksligatorschützin Platz 1), Lena Kohn 9 Treffer (Platz 4) oder Julia Bailer 6 Treffer (Platz 9). Unterstützung bekamen die Stürmerinnen von den Mittelfeldmotoren wie Sandra Egle, Sabrina Friedl oder Alena Maidel. Auch auf die neu formierte und meist gut gestaffelte Abwehr organisiert von Kathrin Denzel und Spielführerin Ines Maidel.

In den Vorbereitungsspielen lief es noch nicht so, wie die Trainer es sich vorgestellt hatten. „Das war uns aber klar ein neues Spielsystem muss erst mal jede Spielerin verstehen und dann entsprechend umsetzen“ meinte Erdmann. Danach lief es jedoch wesentlich besser: Der SV Mietingen II zeigte über die gesamte Saison eine konstante Leistung, erzielte die meisten Tore (62) und musste die wenigsten Gegentreffer (15) hinnehmen.

Nach einer guten Vorbereitungsphase und zwei guten Pokalspielen hatte der SV Mietingen die Vorrunde mit dem ersten Tabellenplatz abgeschlossen. Spannend wurde die Rückrunde: Einige Spielerinnen musste der SVM 2 an die erste Mannschaft abgeben, das eigene Team war selbst durch vielen Verletzungen dezimiert. Trotzdem gab es in den acht Rückrundenspielen sechs Siege und zwei Remis. „So konnte unser direkter Konkurrent die SGM Baltringen/Schemmerhofen durch nachträglich sechs Punkte am grünen Tisch und einem Spiel mehr mit zwei Punkten an uns vorbeiziehen“, meinte Erdmann rückblickend.

Der Coach sah jedoch eine letzte Chance zur Meisterschaft im abschließenden Spiel gegen Bellamont, welches gewonnen werden musste. „Der Druck war sowohl den Spielerinnen, als auch uns Trainern anzumerken, zudem war auch unser Meisterschaftskonkurrenz aus Baltringen anwesend, die natürlich in der hitzigen Begegnung auf Bellamonter Seite stand“, berichtete Erdmann.

Mietingen begann gut, erarbeite sich viele Torchancen, kam jedoch erst durch Torjägerin Lisa Müller kurz vor der Halbzeit zur 1:0-Führung. Im zweiten Durchgang hatte Bellamont ein Übergewicht und traf in der 69. Minute zum 1:1-Ausgleich. Zu diesem Zeitpunkt war Baltringen Meister. „Der Druck auf unser Team und auch auf uns Trainer stieg, wir entschlossen uns noch mehr Offensive einzuwechseln. Diese Entscheidung wurde dann in der 88. Minute belohnt. Den 2:1 Siegtreffer erzielte unsere zweite Spielführerin und Geburtstagskind Katrin Denzel per Foulelfmeter“, freute sich Erdmann.

Auch die Siegtorschützerin Katrin Denzel stimmte den Ausführungen des Cheftrainers zu: „Den Grundstein für die Meisterschaft konnten wir in der Vorrunde legen, als wir mit einem breit aufgestellten Kader wichtige Punkte sammeln konnten. In der Rückrunde ist der Kader unserer Zweiten aufgrund verschiedener Faktoren stark geschrumpft, weshalb viele Spiele sehr eng verlaufen sind. Am Ende hat es aber glücklicherweise gereicht.“

Aufsteigen in die Regionenliga kann der SV Mietingen II aber nicht: Die Damen des SV Mietingen I spielen bereits in dieser Klasse und belegten zum Ende der Saison dort einen sehr guten vierten Platz.