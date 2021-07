Gladbach-Fanclub veröffentlicht eigenen Song

Im Rahmen seiner diesjährigen Mitgliederversammlung hat der Gladbach-Fanclub „Dreamteam Laupheim“ am vergangenen Samstag einen eigens geschriebenen Fanclub-Song veröffentlicht. Produziert wurde das Lied im Laupheimer Tonstudio „BA Audiolabs“ von Benjamin Fetscher.

Text fängt 17 Jahre ein

Der vom „Dreamteam“-Vorsitzenden Ulf Petersohn verfasste Text versucht einzufangen, was die Mitglieder in den vergangenen 17 Jahren seit der Gründung gemeinschaftlich erlebt haben, schreibt der Fanclub in einer Pressemitteilung. Und so startet die „Dreamteam“-Hymne mit den Zeilen: „Im Jahr zweitausendvier, da zog’s Borussia in den Park / und plötzlich gab’s das DreamTeam, es war zwölf treue Fohlen stark.“ Als Sänger konnte Swen Dittberner gewonnen werden.

Spendenerlös fließt zu 100 Prozent an den Kinderschutzbund

Neben dem Spaßfaktor verbinden die Gladbach-Fans mit der Veröffentlichung aber auch ein ernsthaftes Anliegen. So haben Interessierte während der kommenden acht Wochen die Möglichkeit, in diesem Zusammenhang einen frei gewählten Betrag auf ein eigens bei der Kreissparkasse Laupheim eingerichtetes Konto einzuzahlen. Der gesamte Erlös fließt am Ende zu 100 Prozent an den Kinderschutzbund in Laupheim, versprechen die Initiatoren.

„Im Vorfeld spendierten die Fanclub-Mitglieder bereits 745 Euro als Sockelbeitrag“, heißt es vonseiten des „Dreamteams“. Nun hoffen sie, dass am Ende ein vierstelliger Betrag zusammenkommt.

Informationen auf der Homepage

Wer sich für den Song und die Hintergründe der Aktion interessiert, findet Informationen auf der Fanclub-Homepage unter www.dreamteam-laupheim.de/song.html. Spenden können auf das Konto des „Dreamteams Laupheim“ eingezahlt werden: IBAN: DE 31 6545 0070 0008 5160 60. Der Club weist darauf hin, dass keine Spendenquittungen ausgestellt werden können.