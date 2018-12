„Glückspfennige“ sorgen für Freude bei Empfängern

Dank der Aktion „Glückspfennig“ der Firma Diehl Aviation konnten auch im zweiten Halbjahr 2018 soziale Einrichtungen und Privatpersonen mit einer Gesamtsumme von diesmal 8000 Euro unterstützt werden.

Die Mitarbeiter der Firma Diehl Aviation führen dabei jeden Monat die Centbeträge ihrer Gehälter auf ein spezielles Konto ab; der Arbeitgeber verdoppelt diese Summe noch zusätzlich. Seit Beginn der Aktion im Jahr 2001 konnten insgesamt 191 Anträge bewilligt und die stolze Summe von rund 288 000 Euro überreicht werden.

„Die Anträge gehen direkt von den Mitarbeitern bei uns ein. So erreichen wir, dass das Geld gut angelegt ist“, erzählt Betriebsrat Peter Hess.

Ein „Glückspfennigkomitee“, bestehend aus Betriebsräten und Geschäftsführung, entscheidet halbjährlich über die eingegangenen Anträge. Im zweiten Halbjahr 2018 wurden folgende Einrichtungen und Privatpersonen unterstützt:

Jeweils 500 Euro erhielten die Betreuungsgruppe „Lichtblick“ der Sozialstation Laupheim-Schwendi (für die Anschaffung von Beschäftigungsmaterial) und die Integrative Kindertagesstätte „Zachäus-Nest“ Neu-Ulm (Neugestaltung der Außenanlage).

Ein Scheck in Höhe von jeweils 1000 Euro konnte an Pia Schmid aus Baltringen (Unterstützung ihrer aktuellen Kunstausstellung „Enorme Restkraft Vol. 2“) und an den Ökumenischen Gemeindeclub mit und für psychisch Kranke Laupheim (Zuschuss für eine Ferienfreizeit und ein Grillfest) überreicht werden.

Das Hospital „Zum Heiligen Geist“ in Laupheim durfte sich über einen Scheck in Höhe von 2000 Euro freuen (Anschaffung einer E-Bike-Rikscha).

Zwei Mal je 1500 Euro gingen an Angehörige von verstorbenen Kollegen.