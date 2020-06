Gläubige feiern trotz Einschränkungen

Fronleichnam ist ein Hochfest für katholische Christen. Normalerweise wird die Nähe zu Gott durch Brot und Wein mit einer großen Prozession, Blumenteppichen und einem festlichen Gottesdienst gefeiert. Auch Musikkapellen und Chöre sind dann dabei – aber nicht in diesem Jahr. Coronabedingt gelten nach wie vor Einschränkungen, durch die das traditionelle Fest umgestaltet werden muss. Die katholischen Seelsorgeeinheiten in Laup-heim, Schwendi, Burgrieden und Mietingen haben ihre Feiern dementsprechend angepasst.

Katholische Seelsorgeeinheit Laupheim: „Wir verzichten in diesem Jahr auf die Prozession“, erklärt Pfarrer Alexander Hermann. Das sei unter diesen Umständen zu risikoträchtig. Eine besondere Note soll der Tag aber trotzdem bekommen: Zum ersten Mal, seit die Einschränkungen wegen des Coronavirus gelten, wird an Fronleichnam die Hostie verteilt – auch die Monstranz kommt dabei wie in anderen Jahren zum Einsatz. „Der Kern von Fronleichnam, nämlich das Feiern der Eucharistie und das gemeinsame Beten, bleibt trotzdem erhalten. Und das ist das Entscheidende“, sagt Pfarrer Hermann. In Laupheim finden drei Gottesdienste zu Fronleichnam statt: am Vorabend um 18.30 Uhr und an Fronleichnam selbst um 8.30 Uhr und 11 Uhr. Außerdem gibt es nach wie vor den Live-Stream aus Sankt Leonhard um 10.30 Uhr.

Da keine Prozession stattfindet, werden auch keine großen Blumenteppiche gelegt. „Wir haben vor rund einem Monat bei der Gemeinde angefragt“, erklärt Hans Süss, Leiter des Kolping-Seniorenkreises. „Es hieß damals schon, dass es keine Prozession geben wird.“ Da es einige Wochen Vorlaufzeit braucht für die Organisation – unter anderem zur Gestaltung des Motivs – war klar: Dieses Jahr gibt es keinen Blumenteppich. Ein weiterer Aspekt sei außerdem, dass viele Helfer zur Corona-Risikogruppe gehören. Auch der Katholische Frauenbund Laupheim legt keine Teppiche.

Ganz verzichten müssen die Laup-heimer aber nicht auf die traditionellen Blumenteppiche – Gemeindereferentin Manuela Knopp hat mit sechs Familien gesprochen. „Wir wollten die Tradition Corona-gerecht bestehen lassen“, sagt sie. Vor den Kirchen und vor fünf Häusern der Familien werden deshalb von 10 bis 17 Uhr kleine Teppiche zur Schöpfungsgeschichte ausgelegt. „Jede Familie kann die für sich ablaufen – und auch die Laupheimer haben so vielleicht auch eine Freude daran“, sagt Knopp. Der Stadtplan mit den eingezeichneten Stationen ist an der Marienkirche ausgelegt.

Katholische Seelsorgeeinheit Schwendi: Auch in Schwendi wird zwar keine Prozession stattfinden, dafür aber ein Gottesdienst mit anschließender Andacht und eucharis-tischem Segen. „Es ist schade, aber anders nicht möglich“, sagt Pfarrer Martin Ziellenbach. Trotzdem gebe es vor der Kirche in Schwendi einen Blumenteppich und die Kirche wird schön geschmückt. „Die Feier kommt aber aus dem Herzen und das ist natürlich auch in diesem Jahr so“, sagt Ziellenbach.

Auch wenn treue Kirchgänger wegen der Einschränkungen nicht mehr die Gottesdienste besuchen würden, so hätten die Einschränkungen auch eine andere Facette: „Die Leute, die kommen, kommen bewusst“, sagt er. Weil er der einzige Geistliche der Seelsorgeeinheit ist, könne er außerdem in anderen Jahren nicht überall Gottesdienste an Fronleichnam anbieten. Das ist jetzt anders: Zumindest in Schwendi (9 Uhr), Hürbel (11 Uhr) und Reinstetten (17 Uhr) gibt es am Donnerstag Gottesdienste mit anschließender Andacht. „Das würde ich mit Prozessionen nicht schaffen“, sagt Ziellenbach. Auch die Sonntagsgottesdienste würden daher in vielen Gemeinden noch als Fronleichnams-Gottesdienste gefeiert.

Katholische Seelsorgeeinheit Unteres Rottal: Um 10.15 Uhr feiert die Seelsorgeeinheit Unteres Rottal ihre Gottesdienste an Fronleichnam in Burgrieden und Achstetten. Auch hier wird am Ende des Gottesdienstes das Fest der Eucharistie gefeiert, das mit der Sakramentenverehrung und dem Segen endet. „Der Gottesdienst findet natürlich unter den üblichen Einschränkungen statt, also auch der Anmeldung und dem Abstand in der Kirche“, sagt Pfarrer Stefan Ziellenbach.

Das Bedauern der Menschen, kein normales Fronleichnam feiern zu können, sei zwar deutlich spürbar. „Aber das Verständnis ist groß“, ergänzt Ziellenbach. Es gebe zwar keine Prozession, aber die Ministranten gestalten einen Blumenteppich vor dem Altar in der Kirche. „In den Jahren bisher sind mehrere Hundert Menschen bei der Feier gewesen – dieses Jahr ist alles anders, es geht nur mit maximal 30 Teilnehmern“, sagt Ziellenbach. „Ich hoffe, das ist nächstes Jahr wieder anders.“

Katholische Seelsorgeeinheit Mietingen: „Wir müssen die Leute schützen und diese schwierige Zeit überstehen“, sagt Pfarrer Johnson Kalathinkal. Deshalb gebe es auch in Mietingen und Baltringen keine Prozession. Nach den Gottesdiensten – in Baltringen um neun Uhr und in Mietingen um 10.15 Uhr – gebe es aber zwei Stationen in der Kirche, die Pfarrer Johnson gedanklich mit den Menschen im Gottesdienst ablaufen will. „Es wird keine Prozession geben, aber ein Gebet und Fürbitten an jeder Station“, erklärt er. Mit der Eucharistiefeier, der Monstranz und dem eucharistischem Segen sei aber der Kern des Tages erfüllt, meint auch Pfarrer Johnson – auch wenn es schade sei, nicht so feiern zu können wie sonst. „Aber ich bin sicher, dass wir bald wieder so frei sind wie früher. Schwierigkeiten gab es schon immer, das zeigt die Geschichte. Aber bisher haben wir das alles immer überwunden.“