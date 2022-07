Wo es in und um Laupheim noch Ferienjobs gibt

Die Sommerferien stehen vor der Tür: Für Schülerinnen und Schüler beginnt damit eine wohlverdiente Pause vom Schulalltag. Doch sechs Wochen sind lang und infolge der aktuellen Inflation werden auch Freizeitaktivitäten immer teuer. Wer nicht den eigenen Eltern auf der Tasche liegen möchte, der hat sich schon nach einem Ferienjob umgesehen. Für alle, die noch auf der Suche sind, hat sich die „Schwäbische Zeitung“ in und um Laupheim umgehört. Obwohl viele Stellen bereits vergeben sind, haben Bewerber auf den letzten Drücker noch gute Chancen.

Stellen für Ferienarbeiter sind begehrt

Gleich vorweg: Viele Unternehmen in der Region stellen Ferienjobber ein. Allerdings besetzen vor allem größere Unternehmen ihre Stellen meist früher. Vor allem in der Industrie wollen viele arbeiten. So bekomme der Laupheimer Maschinenhersteller Licon im Laufe des Jahres immer wieder Anfragen von Schülern und Studierenden, die Interesse an einer Ferienarbeit haben, sagt Daniela Huchler von der Personalabteilung des Unternehmens.

„Wir bieten regelmäßig Ferienarbeit und Tätigkeiten für Werksstudenten sowie Praktikumsplätze an“, fährt Huchler fort. Eine Mitarbeit bei Licon biete dabei nicht nur die Möglichkeit, in den Ferien etwas Geld dazuzuverdienen, sondern sei auch eine gute Chance, um im Hinblick auf eine spätere Ausbildung oder ein berufsbegleitendes Studium das Unternehmen kennenzulernen und erste Einblicke in verschiedene Tätigkeiten zu bekommen. Doch diesen Sommer haben Bewerber Pech, die Ferienjobs sind schon besetzt.

Ferienarbeit ermöglicht Einblicke in Berufe

Auch beim Laupheimer Flugzeugausstatter Diehl Aviation werden aktuell keine Ferienjobber eingestellt. Das Unternehmen habe sich pandemiebedingt zu diesem Schritt entschieden. Andere große Unternehmen wie das Jermi Käsewerk bieten zwar Praktikumsplätze für Berufsinteressierte, allerdings keine Ferienarbeit für Schüler an.

Dabei kann auch die Ferienarbeit ein erster Einstieg in eine bestimmte Branche sein. „So können sich Jugendliche selbst ausprobieren und sich ein realistisches Bild von den Anforderungen machen – um dann vielleicht später in diesem Beruf eine Ausbildung zu machen“, sagt Giuseppe Palmieri, Sprecher der Handwerkskammer Ulm, der für die handwerklichen Ausbildungen wirbt. Schulabgänger hätten die Qual der Wahl: „Alleine im Handwerk gibt es rund 130 verschiedene Berufe, in denen Karriere machen, möglich ist.“

Gute Chance auf Anstellung in bestimmten Branchen

„Wir freuen uns wieder über Anfragen zu Ferienjobs und dass die Schüler Interesse haben, am Berufsleben teilzunehmen“, sagt Petra Locher, Personalleiterin des Bauunternehmens Matthäus Schmid in Baltringen. Die Firma biete für Schüler ab 16 Jahren eine Reihe von Ferienjobs im Hoch-, Holz- und Stahlbau sowie im Lager an. „Durch die Mitarbeit können sich Schüler nicht nur Geld verdienen, sondern auch Einblicke in mögliche Ausbildungsberufe gewinnen“, sagt Locher. Doch bisher sei die Nachfrage noch verhalten: „Eine gute Chance also für alle, die noch kurzfristig einen Job für die Sommerferien ergattern möchten.“

Prinzipiell hohe Erfolgschancen versprechen auch andere Branchen. „Meine persönliche Wahrnehmung ist schon, das in den Bereichen Gastronomie, Handel oder Produktion Ferienarbeiter vor dem Hintergrund des anhaltenden Arbeitskräfte- und Fachkräftemangels gesucht werden“, sagt Martina Doleghs, Leiterin Geschäftsbereich Bildung bei der Industrie- und Handelskammer Ulm (IHK).

Nicht selten werde mit Schülerjobs die Hoffnung verbunden, dass mache als potentielle Auszubildende hängen bleiben, sagt Ludwig Zwerger, Vorsitzender der Kreisstelle Biberach des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) und Inhaber des Ringhotels Mohren in Ochsenhausen.

Zeitungszusteller sind derzeit gefragt

Auch er setzt auf die Hilfe von Schülern und freut sich, dass eine geringfügig beschäftigte Schülerin jetzt in den Ferien mitanpackt. Die Gastronomie könne damit Personalengpässe überbrücken, wenn Fachkräfte im Urlaub sind. „Es entlastet einfach, wenn jemand da ist und im Service mithelfen kann“, sagt Waiki Rößler vom Akzent Hotel Laupheimer Hof, die für Personalfragen zuständig ist. So habe auch im Laupheimer Hof erst kürzlich zwei Schülerinnen als Ferienarbeiterinnen eingestellt. „Die Ferienjobs sind gefragt, aber wir sind offen für Bewerbungen“, sagt sie.

Gute Aussichten biete auch eine Bewerbung beim Zustelldienst Merkuria. Aktuell würden für den mittwochs erscheinenenden Südfinder noch Zusteller ab 13 Jahren für das ganze Verbreitungsgebiet gesucht, sagt Vanessa Steinhilber vom Merkuria-Zustelldienst. Auch für die „Schwäbische Zeitung“, die von Montag bis Samstag erscheint, werden Zusteller gesucht. Voraussetzung ist ein Alter von mindestens 18 Jahren. Die Zeitung wird in den frühen Morgenstunden bis 6.30 Uhr geliefert. Die tägliche Arbeitszeit betrage rund eineinhalb Stunden pro Bezirk. „Die Mindestdauer für Ferienarbeit sind zwei Wochen, wer verlängern möchte, der hat gute Chancen. Wir sind da flexibel, und suchen auch außerhalb der Ferien Zusteller.“

Wenige offene Ferienjobs im Bereich Kunstoffverarbeitung

Im Bereich Kunststoffverarbeitung sieht es derzeit eher mau aus. So biete die Firma Pecha-Kunststoffe in Laupheim Ferienarbeit zwar an, allerdings seien die verfügbaren Plätze seit einiger Zeit vergeben, berichtet Konstanze Rapp, Assistentin der Geschäftsführung. Auch bei der Laupheimer Firma Scheplast stünden die Chancen, dieses Jahr noch einen Ferienjob zu ergattern, eher schlecht. „Das kann sich aber auch kurzfristig nochmal ändern“, sagt Personalleiter Thilo Klaiber.

„Bisher haben wir vereinzelte Anfragen für Ferienjobs erhalten“, stellt auch Lars Mast, Geschäftsführer von M+S Kunststoffbearbeitung und Systemtechnik in Laupheim, fest. „Da unsere Ferienarbeiter aber in der Regel wieder kommen, ist der Bedarf für den Sommer nicht so groß. Momentan können wir eventuell noch einen, maximal zwei Ferienjobber für die Sommerferien gebrauchen“, sagt er. Ferienarbeiter würden sowohl für die Fertigung von Kunststoffteilen, als auch im Büro eingesetzt: „Dabei unterstützen die Ferienarbeiter unsere Mitarbeiter mit der einen oder anderen „Fleißaufgabe“ oder helfen im Tagesgeschäft mit.“

Manche Unternehmen führen Wartelisten für Jobber

Viele Nachfragen nach Ferienarbeit habe es beim Fertigungsdienstleister für elektronische Komponenten ACD Elektronik in Achstetten gegeben, sagt Ingeborg Bräutigam, Personalreferentin des Unternehmens. Allerdings seien alle Plätze bereits besetzt. Auch die Firma Weishaupt in Schwendi bietet seit mehr als 30 Jahren „Ferienarbeitsplätze“ an. „Die Stellen sind momentan besetzt, somit bestehen eher geringe Chancen. Es gibt jedoch eine Warteliste“, sagt Peter Bolkart von der Verkaufsförderung des Unternehmens. Schüler und Schulabgänger würden in den Bereichen Materialwesen, Produktion und Versand angelernt.

Bessere Chancen einen Ferienjob zu ergattern gibt es beim Partyschnaps-Herstellers EFAG in Laupheim. „Ferienarbeiter sind bei uns herzlich willkommen“, sagt Benjamin Leib, Prokurist des Firma. Erst kürzlich sei eine Ferienarbeiterin eingestellt worden. Derzeit ist das Unternehmen noch auf der Suche nach ein oder zwei weiteren Mitarbeitern für Sommerferien.

Voraussetzung für den Job sei wegen des Jugendschutzes allerdings ein Alter von mindestens 18 Jahren. „Bislang ist die Anfrage noch verhalten. Wir haben einige wenige Anfragen“, sagt Leib. Häufig komme die Firma über Bekannte zu Ferienarbeiter. „Viele haben uns anscheinend gar nicht auf dem Schirm.“ Die Ferienarbeiter seien im Lager und Logistikzentrum beschäftigt.