Gewinnerin des diesjährigen Carl-Laemmle-Produzentenpreises steht fest

Gabriela Sperl wird als herausragende Produzentenpersönlichkeit mit dem Carl-Laemmle Produzentenpreis 2022 geehrt. Das gaben die Veranstalter, die Produzentenallianz und die Stadt Laupheim in einer Pressemitteilung bekannt. Die renommierte Film- und Fernsehproduzentin werde mit dem mit 40 000 Euro dotierten Preis für ihr bisheriges produzentisches Lebenswerk ausgezeichnet, heißt es in der Mitteilung.

So begründet die Jury ihre Entscheidung

Demnach sei die Wahl Sperls einstimmig durch die elfköpfige Jury unter Vorsitz von Dieter Kosslick, dem langjährigen Berlinale-Direktor, erfolgt. „Dr. Gabriela Sperl beweist in ihrer Arbeit eine klare innere Haltung, Entschlossenheit und Mut.

Als Produzentin zeichnet sie sich durch ihr besonderes Gespür für wichtige, oftmals kontroverse Themen aus, die sie in ihren filmischen Werken einer breiten Öffentlichkeit zugänglich macht“, wird Kosslick in der Mitteilung zitiert. In ihrer inzwischen 40-jährigen Schaffenszeit sei es Sperl immer wieder gelungen, mit ihren Produktionen wichtige gesellschaftliche Debatten anzustoßen.

An diesem Datum soll die Preisverleihung stattfinden

Die Preisträgerin Gabriela Sperl zeigt sich laut Pressemitteilung geehrt über die Ernennung: „Ich freue mich sehr, danke der Jury und fühle mich geehrt über die Aufnahme in den Kreis von herausragenden Kolleg:innen.“

Allerdings wird die Preisverleihung aufgrund der Corona-Lage nicht in der traditionellen Märzwoche stattfinden können (Schwäbische.de berichtete). Von den Veranstaltern wird nun angestrebt, die Gala am Donnerstag, 12. Mai, im Schloss Großlaupheim – vorbehaltlich der weiteren Corona-Entwicklungen – zu veranstalten.

Das sagen die Veranstalter zur Jury-Wahl

„Wir schauen mit Zuversicht auf den in Aussicht genommenen Veranstaltungstermin im Mai und hoffen auf eine gute Entwicklung der Corona-Lage“, wird Eva-Britta Wind, Erste Bürgermeisterin der Stadt Laupheim, in der Mitteilung zitiert. Es werde ihr eine Ehre sein, Sperl als herausragende Produzentenpersönlichkeit in Carl Laemmles Geburtsstadt im gebührenden festlichen Rahmen für ihr filmisches Lebenswerk auszuzeichnen.

Christoph Palmer, Geschäftsführer der Produzentenallianz, betont, Sperl sei eine der ganz großen Persönlichkeiten der Film- und Fernsehlandschaft in Deutschland. „Als Produzentin, Dramaturgin und Drehbuchautorin versteht sie es wichtige, kontroverse Themen publikumswirksam aufzuarbeiten und wichtige Impulse zum gesellschaftlichen Dialog beizusteuern.“ Mit ihrem eindrucksvollen Gesamtschaffen habe sie erheblich das Bild der kreativen und unternehmerischen Produzentin geprägt, wird Palmer in der mitteilung zitiert.

Das ist Gabriela Sperl

Gabriela Sperl wurde mit ihren Produktionen laut Pressemitteilung der Produzentenallianz mehrfach mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet. Sie erhielt zudem Preise wie die Goldene Kamera, den Bambi, den Deutschen Filmpreis oder den Shanghai Festival Preis. Zudem sei Sperl promovierte Historikerin und arbeitete habe viele Jahre als freie Dramaturgin für den Bayerischen Rundfunk gearbeitet. Sie betreute Nachwuchs in der Drehbuchwerkstatt in Berlin und München und hielt Lehrveranstaltungen an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin. Sperl saß über Jahre im Beirat der „Lindenstraße“.

Seit vielen Jahren als Drehbuchautorin profiliert

Sie leitete von 1998 bis 2002 den Programmbereich Musik und Fernsehspiel beim Bayerischen Rundfunk. Anfang Januar 2003 machte sich Sperl als Produzentin und Autorin mit ihrer eigenen Produktions- und Projektentwicklungsfirma selbständig. Zusammen mit dem Unternehmen „Team-Worx“ produzierte sie den preisgekrönten historischen Film „Stauffenberg“. Darüber hinaus habe sich Sperl seit vielen Jahren als Drehbuchautorin profiliert. Ihr sei es immer wieder gelungen, Geschichten mit gesellschaftspolitischem Anspruch zu erzählen, heißt es in der Mitteilung. Zudem produzierte und schrieb sie den erfolgreichen ARD-Zweiteiler „Die Flucht“ mit Nico Hofmann für „Team-Worx“.

Diese Projekte laufen aktuell

2006 gründeten Sperl und Uwe Schott eine gemeinsame Produktionsfirma. Die 2016 ausgestrahlte Drama-Trilogie „Mitten in Deutschland: NSU“ wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Grimme-Preis. Für Sky und RBB/ARD/Arte produzierte Gabriela Sperl 2021 die Dokumentation „Wirecard – Die Milliarden-Lüge“. Momentan arbeitet sie für Sky an der fiktionalen Serie: „Wirecard – oder der kälteste Punkt im Universum“ und an der Mini-Serie „Herrhausen“ für die ARD.