Gewässerputzete regt Diskussionen über Umweltschutz an

Zahlreiche Mitglieder des Fischereivereins Laupheim haben sich am 26. März zur Frühjahrsputzete der Rottum und Dürnach getroffen.

An den Flussufern und vor allem direkt im Bachbett wurde wieder sehr viel Müll gesammelt. Vor allem in der Rottum im Stadtgebiet sei das Müllaufkommen enorm gewesen, berichtet der Fischereiverein. Fast schon traditionell sei wieder mal ein altes Fahrrad aus der Rottum gefischt worden. Flaschen, Dosen, Metallteile, Rohre, Platsiktüten und -säcke seien wie üblich in großen Mengen vorgekommen.

„Auf Höhe des Solarparks fanden wir sogar noch Teile von Baugerüsten, die letzten Sommer beim Hochwasser an der 500 Meter entfernten Baustelle beim Parkweg mitgerissen wurden“, sagt Vorstand Armin Fischbach. Nach getaner Arbeit hätten die Teilnehmer beim verdienten Vesper noch lange und empörend von den Mitgliedern über das Umweltverhalten einiger Mitbürger diskutiert. „Der gesammelte Müll wird dem städtischen Bauhof zur Entsorgung übergeben. Hoffen wir auf Besserung und ein schönes Fischereijahr 2022.“