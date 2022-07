Gespannausfahrt sorgt für freudestrahlende Gesichter

Nach zwei Jahren Pause ist am Sonntag wieder die alljährliche Gespannausfahrt für Menschen mit Behinderung gestartet. Treffpunkt für die von Hubert Rommel und Gerhard Moll (Motorradfreunde Riedtal) organisierte Ausfahrt war, wie auch schon in vorangegangenen Jahren, die Werkstatt für behinderte Menschen der Sankt Elisabeth Stiftung. Dieses Jahr wurde bei bestem Motorradwetter eine Strecke von circa 60 Kilometer über Rißtissen, Altbierlingen, Rottenacker, Attenweiler, Schemmerhofen, Baustetten und Laupheim abgefahren.

Die Motorräder wurden in zwei Gruppen aufgeteilt, die die Route jeweils in die entgegengesetzte Richtung abfuhren und sich ungefähr in der Mitte der Strecke in Grundsheim begegneten, berichten die Organisatoren in einem Schreiben. Insgesamt waren rund 60 Fahrzeuge unterwegs, davon über 45 Gespanne und Trikes und mehrere Solofahrzeuge, die die Gruppen begleiteten und die Strecke absicherten.

Die Teilnehmenden fieberten der Veranstaltung bereits Wochen im Voraus entgegen. Eine der Mitfahrerinnen, Roswitha Walk, hat sich für die Ausfahrt direkt ein besonderes Gespann ausgesucht. Ihr war wichtig, dass im Beiwagen Platz für zwei Personen ist. Da es für sie die erste Fahrt mit einem Motorrad war, wollte sie neben ihrem Freund Manfred Dürr sitzen. Dieser war bereits mehrmals dabei und weiß genau, was ihn erwartet. „Ich freue mich schon sehr auf die Ausfahrt. Das Wetter ist herrlich und es wird bestimmt toll“, so die strahlende Roswitha.

Die zwei haben sich für das Gespann von Jens Dangelmaier entschieden, der für die Ausfahrt extra aus Heidenheim angereist ist. Der passionierte Gespannfahrer war bereits einige Male dabei und fährt auch immer wieder gerne bei Veranstaltungen wie dieser mit.

Auch Gerhard Haag, der in der Sankt Elisabeth Stiftung in der Aktenvernichtung arbeitet, hat sich gleich seinen Platz im Beiwagen von Albert Hoffmann gesichert. Normalerweise nimmt er nicht an den Freizeitangeboten teil, aber die Motorradausfahrt wollte er sich nicht entgehen lassen und hat sich sofort angemeldet.

Nachdem beide Gruppen wieder vollzählig in Laupheim angekommen waren, sah man nur noch freudestrahlende Gesichter. Auch die Motorradpremiere von Roswitha und Gerhard ist geglückt und sie waren sich einig, dass es nicht das letzte Mal war. Beide planen fest, nächstes mal wieder dabei zu sein. Für sie war es ein absolutes Highlight.

Anschließend startete das Rahmenprogramm. Während die Live Band Acoustic Case für Stimmung sorgte, konnten sich die etwa 160 Anwesenden, auch dank der zahlreichen Salat- und Kuchenspenden, wieder stärken und diesen herrlichen Tag gemütlich ausklingen lassen.