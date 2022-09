Gerster tauscht sich mit OB Bergmann aus

Der Bundestagsabgeordnete Martin Gerster (SPD) hat am Mittwoch Laupheim einen Besuch abgestattet und sich mit Oberbürgermeister Ingo Bergmann ausgetauscht.

In diesem ersten Gespräch lag der Fokus auf der Bedeutung des Luftwaffenstandorts, dem sozialen Zusammenhalt in Laupheim. Aber es auch konkrete Förderprogramme und die Weiterentwicklung der städtischen Infrastruktur wurden thematisiert, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. „Ziel meines Antrittsbesuchs war es, über die geplante Entwicklung und anstehende Projekte der Stadt Laupheim informiert zu werden. Der direkte Austausch ist immer besser, als ein Antrag auf dem Papier“, so Martin Gerster. Auch Oberbürgermeister Bergmann teilt diese Einschätzung: „Der Austausch mit politischen Entscheidungsträgern bietet die Möglichkeit, die anstehenden Projekte direkt anzusprechen und auch auf Bundesebene für die Bedürfnisse der ländlichen Kommunen zu sensibilisieren.“