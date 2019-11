Gerold Rechle zeichnet Erwin Wohnhaas mit der Carl-Laemmle-Medaille aus

Das Jahreskonzert des Sängerbunds hat einen trefflichen Rahmen geboten, um einen Menschen zu ehren, der sich in vielfältiger Weise um Laupheim verdient gemacht hat. Aus den Händen von OB Gerold Rechle hat Erwin Wohnhaas am Sonntag die Carl-Laemmle-Medaille erhalten.

Hierzu betrat Rechle die Bühne und machte es recht spannend. Er nahm kurz ein Metronom in Betrieb: „Es gibt verlässlich und präzise den gewünschten Takt an und ist somit eine ausgezeichnete Hilfestellung“. Verlässlichkeit, Taktgefühl und Einsatzbereitschaft, diese Eigenschaften träfen auch auf die zu ehrende Person zu. Ihr ganzes Tun bezeuge die Liebe zu Laupheim, und das in drei Bereichen, der Katholischen Kirchengemeinde, der Musikschule Gregorianum und dem Sängerbund: Erwin Wohnhaas.

Seit 1998 ist Wohnhaas Mitglied des Freundeskreises der Musikschule, davon acht Jahre als Vorsitzender. Viele Jahre hat er sich im Kirchen-gemeinderat engagiert. Beim Sängerbund ist er mehr als 28 Jahre lang als Schriftführer und Chronist tätig; von 2015 bis 2019 war er Chorvorsitzender des Gemischten Chors. 2018 wurde er zum Ehrenmitglied ernannt.

„Ich hoffe, es ist deutlich geworden, wie verdient sich Erwin Wohnhaas um das gemeinschaftliche Leben in Laupheim gemacht hat“, sagte Rechle. „Musikschule, Katholische Kirchengemeinde und der Sängerbund sind allesamt bis heute von seiner Handschrift geprägt.“

Nachdem er die Medaille in Empfang genommen hatte, durfte sich Wohnhaas gleich an Ort und Stelle in das Goldene Buch der Stadt eintragen. Dieser Eintrag habe die Stadt vor eine Herausforderung gestellt, verriet der OB, habe doch Wohnhaas seit Langem mit viel kalligraphischem Können und handwerklichem Geschick die Einträge für das Goldene Buch gestaltet. Um die Überraschung aber bis zum Schluss vor ihm geheim zu halten, hätten in diesem Fall Wohnhaas’ Tochter Nikola und seine Enkelin Isabella den Eintrag gestaltet.