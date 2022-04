Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ehrungen aktiver Musikerinnen und Musiker waren das Hauptthema auf der Generalversammlung des Musikvereins „Rißtaler“ Untersulmetingen e.V.

Erster Vorstand Dietmar Hanser eröffnete die Versammlung und begrüßte die zahlreichen Anwesenden. Rückblickend auf die vergangene Saison gab es dieses Mal nicht ganz so viel zu berichten. Sein Blick richtet sich aber ganz klar in die Zukunft. Wir freuen uns, dass wir endlich wieder proben können. Die ersten Auftritte können wir kaum noch abwarten. Der beliebte Schwäbische Sonntag wird am 9. und 10. April wieder als Drive-in, Essen zum Mitnehmen, umgesetzt.

Das „Gartenfest on Tour“ war sicherlich der Höhepunkt im Vereinsjahr. Im Vorfeld wurden von den Kindern und Jugendlichen in Ausbildung Lose im Dorf verkauft. Die Gewinner erhielten beim Gartenfest on Tour ein persönliches Konzert und 20 Liter Bier. Auch die Platzkonzerte an zentralen Plätzen wurden sehr gut besucht.

Die Kassierer Kirsten Braig und Udo Hanser berichteten über die finanzielle Situation des Vereins. Durch eine sehr gute Ausgabendisziplin und erfreuliche Zuschüsse, Fördertöpfe und Spenden konnte das Jahr positiv abgeschlossen werden.

Dirigent Thomas Lämmle berichtete von einem herausfordernden Jahr 2021 und betonte den guten kameradschaftlichen und musikalischen Zusammenhalt des Vereins während der Corona-Pandemie.

Den Bericht der Jugendleiter verlas Leonie Henle. Mit der hohen Zahl der in Ausbildung befindlichen Kindern und Jugendlichen ist man sehr positive gestimmt. Ein großer Dank ging hier auch an die Dirigenten Melanie Heine und Bernd Förster der Vorjugendkapelle und Jugendkapelle mit Schemmerberg und Obersulmetingen.

Carmen Böhringer nahm die Entlastung der gesamten Vorstandschaft vor. Bei den Wahlen erhielten die Vorstandsmitglieder ein einstimmiges Votum zur weiteren Mitarbeit im Führungsgremium.

Im Anschluss hat der Musikverein für zehnjähriges Engagement für die Blasmusik Simon Böhringer, Marius Götz, Niklas Jerg, Lukas Böhringer, Marcel Klinger, Jonathan Süß, Maren Stöferle, Johanna Daiber, Nicole Klinger und Sabrina Böhringer geehrt.

Für 20 Jahre wurden Stefan Ströbele und Franziska Fiesel geehrt. Der besondere Einsatz von Franziska für den Verein wurde in den Vordergrund gestellt. Viele Vereinsaktivitäten in der Jugendausbildung und Kameradschaftsbindung wurden von ihr über Jahre hinweg organisiert.