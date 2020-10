Gemischte Bilanz für Jugendfußballer der FV Olympia

Die Jugendmannschaften der FV Olympia Laupheim sind am vergangenen Wochenende wieder im Einsatz gewesen.

A-Jugend-Landesstaffel Süd:

SV Gosheim – FV Olympia Laupheim 0:5 (0:3): Die Olympianer kehrten von ihrem Auswärtsspiel beim SV Gosheim mit einem 5:0-Sieg nach Laupheim zurück. Bereits in der zweiten Spielminute brachte Ismael Demiray den FV Olympia mit 1:0 in Führung. Nur neun Minuten später baute Niklas Madl die Führung auf 2:0 aus. Von den Gastgebern war offensiv kaum etwas zu sehen; nur selten gelang es ihnen, sich aus der eigenen Hälfte zu befreien. Das zweite Tor von Niklas Madl nach einer halben Stunde brachte bereits die Vorentscheidung in einer einseitigen Partie. Mit dem deutlichen Drei-Tore-Vorsprung für die Laupheimer ging es in die Kabinen. Wer mit einem Aufbäumen der Gastgeber in der zweiten Halbzeit gerechnet hatte, sah sich getäuscht. Erneut dominierten die Olympianer das Spiel fast nach Belieben und erspielten sich weitere gute Torgelegenheiten. In der 53. Spielminute erzielte auch Ismael Demiray sein zweites Tor und baute die Führung der Gäste damit auf 4:0 aus. In der 79. Spielminute traf er erneut und setzte mit dem 5:0 gleichzeitig auch den Schlusspunkt. Der deutliche Sieg der Gäste war auch in der Höhe absolut verdient; die Olympianer überzeugten durch eine geschlossene Mannschaftsleistung.

B-Jugend-Verbandsstaffel:

FV Olympia Laupheim – FSV Bissingen 4:5 (1:3): Eine bittere 4:5-Heimniederlage musste die B1-Jugend des FV Olympia im Heimspiel gegen den bislang noch verlustpunktfreien FSV Bissingen hinnehmen. Die Gäste starteten gut in die Partie und gingen mit ihrem ersten vielversprechenden Angriff nach vier Minuten mit 1:0 in Führung. Die Olympianer hielten in der Folge gut dagegen und kamen nach knapp einer halben Stunde durch ein Tor von Leander Döller zum 1:1-Ausgleich. Nur eine Minute später gingen die Bissinger wieder in Führung. Unmittelbar vor der Halbzeit kassierten die Olympianer in Form des dritten Gegentreffers den nächsten Nackenschlag.

Das Trainerteam des FV Olympia baute die Mannschaft in der Halbzeit offenbar sehr gut auf, denn die Laup-heimer drückten von Anpfiff an auf den Anschlusstreffer, der auch prompt nur eine Minute nach Wiederanpfiff durch ein Tor von Simon Kehrle fiel. Nur sechs Minuten später erzielte Denis Steiner vom Elfmeterpunkt den umjubelten Ausgleich für die Gastgeber. Marius Meneghini stellte in der 60. Spielminute auf 4:4. Fünf Minuten vor dem Schlusspfiff gingen die Gäste dann erneut in Führung. Die Laupheimer gaben alles, doch der Ausgleich wollte nicht mehr fallen. Trotz der unglücklichen Niederlage bot der FV Olympia eine gute Leistung.

B2-Jugend Qualirunde:

SGM SV Sulmetingen – FV Olympia Laupheim II 1:5 (1:1)

C1-Jugend-Verbandsstaffel:

FV Olympia Laupheim – VfL Pfullingen 1:0 (1:0): Zum ersten Dreier in der neuen Saison kam die C1-Jugend des FV Olympia im Heimspiel gegen den VfL Pfullingen. Die Anfangsphase der Partie bestand überwiegend aus gegenseitigem Abtasten. Die Laupheimer agierten aus einer defensiven Grundordnung heraus und versuchten, über schnelle Angriffe Torgefahr zu erzeugen. Dies gelang ab Spielminute zehn zunehmend besser. Folgerichtig gingen die Olympianer in der 23. Spielminute durch ein Tor von Mats Engelhart mit 1:0 in Führung. Dies verlieh der Heimelf sichtbar Sicherheit, die Olympianer spielten weiter druckvoll nach vorne. Dass es zur Halbzeit nur 1:0 für den FV Olympia stand, war einzig der fehlenden Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor zuzuschreiben. Auch in der zweiten Halbzeit hielten die Laupheimer das Heft des Handelns weiter in der Hand. Der Gästetorwart zeichnete sich bei guten Torgelegenheiten der Olympianer mehrmals aus und hielt seine Mannschaft so weiter in der Partie. Kurz vor dem Schluss kamen die Pfullinger zu ihrer einzigen Großchance in der zweiten Halbzeit, doch zum Glück für den FVO strich der Ball knapp über den Torbalken. So blieb es am Ende beim absolut verdienten Heimsieg. In der Tabelle springen die Laupheimer auf Rang sieben.

C2-Jugend-Landesstaffel:

FV Olympia Laupheim II – TSG Söflingen 1:4 (0:2): Die C2-Jugend des FV Olympia tut sich weiterhin schwer, in der Landesstaffel 4 Fuß zu fassen. Im Heimspiel gegen die TSG Söflingen unterlagen die Olympianer deutlich mit 1:4 und bleiben in der Tabelle Vorletzter. Bereits nach sieben gespielten Minuten lagen sie mit 0:2 zurück. Der Treffer von Julius Frankenhauser kurz nach der Halbzeit brachte noch einmal Hoffnung zurück, die jedoch nur eine Minute darauf wieder zunichte gemacht wurde. Das 1:3 war ein Nackenschlag für die Jung-Olympianer, von dem sie sich nicht mehr erholten. Die endgültige Entscheidung fiel fünf Minuten vor dem Schlusspfiff in Form des vierten Gegentreffers. Beim 1:4 blieb es auch.

D1-Jugend-Qualirunde:

FV Biberach – FV Olympia Laup-heim 1:3 (1:1)

D2-Jugend-Qualirunde:

SGM SV Rissegg II – FV Olympia Laupheim II 0:10 (0:5)