Gemischte Bilanz der TC Baustetten im Spielbetrieb 2022

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Erstmals nahmen im abgelaufenen Spieljahr 2022 zwei Hobbymannschaften am Doppelrunden-Spielbetrieb teil. Bei diesem vom WTB neu eingeführten Wettbewerb stand dabei der Spaß am Tennissport und die Kontaktpflege zu Vereinen in der Region, nach den Jahren der Abstinenz, im Fokus. Die Damen 60 bestritten vier Begegnungen, konnten hier jedoch keinen Spieltag für sich entscheiden. Bei den Herren 65 konnten alle fünf Spieltage erfolgreich bestritten werden, lediglich im Spiel gegen die TA SC Staig 1 hatten die Baustetter mit einem mehr gewonnenen Satz dann am Ende noch die Nase vorn für eine makellose Bilanz im ersten Jahr bei der Teilnahme am Doppelrundenbetrieb. Das neue Spielformat hatte durchweg positive Rückmeldungen der Beteiligten und man freue sich auf eine Neuauflage in der Saison 2023.

Aktiver Spielbetrieb: Verfehlt hatten die Herren ihr Saisonziel zum Klassenerhalt in der Württembergstaffel, in der in diesem Jahr ihr Debüt erfolgte. Dabei startete die Mannschaft trotz ersatzgeschwächter Aufstellung aussichtsreich am ersten Spieltag, an dem auswärts der erste Punkt eingefahren werden konnte. In den weiteren fünf Begegnungen musste man aber dem Ausfall mehrerer Schlüsselspieler Tribut zollen und es konnten außer einigen Teilerfolgen kein Matchtag mehr gewonnen werden. Auch der Einsatz der erfahrenen Spieler Joachim Niederbacher und Albrecht Huber konnte den drohenden Abstieg nicht mehr abwenden. Bereits am vorletzten Spieltag war dieser besiegelt. Am letzten Spieltag gegen die benachbarten Tennisfreunde der TA SV Grimmelfingen 1 war dann nichts mehr zu holen, man freute sich aber mit den Gästen aus der Ulmer Vorstadt über deren Meisterschaft der Saison 2022 in der Württembergstaffel und feierte noch gemeinsam auf der Anlage des TC Baustetten.

Erfolgreicher hatten die Herren 60 in der Oberligastaffel ihre Saison gestaltet. Mit einem gesicherten 3. Platz im Mittelfeld und einer ausgeglichenen Bilanz von 2:2 Matchtagen werden die Herren 60 um Mannschaftsführer Albrecht Huber auch im nächsten Jahr wieder in derselben Klasse antreten.