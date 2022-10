Gemeinschaft stärken für ein fröhliches Miteinander

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Gerechtigkeit schafft Frieden“, ausgehend von diesem Bibelzitat indizierte Pfarrer Löffler im September 1997 die Gründung eines ökumenischen Martinusladens in der Pfarrer-Aich-Straße 2 in Laupheim. Seit 25 Jahren schafft er nun ein bisschen mehr Gerechtigkeit in unserer Stadt mit vielen engagierten Ehrenamtlichen, großer Unterstützung der Stadt und vielen Sponsoren! Als Dankeschön und Wertschätzung für diese wichtige Arbeit hat das Team des Martinusladens am 26. Oktober einen gemeinsamen Ausflug unternommen.

Bei herrlichem Herbstwetter ging es zunächst zur Heuneburg bei Hundersingen, der Keltenstadt und erstem historisch benannten Ort Deutschlands. Alle waren sehr beeindruckt von der gesamten Anlage. Nächstes Ziel war das nahegelegene Kloster Heiligkreuztal, Diakon Körner führte die Gruppe ortskundig durch das Klosterareal und schließlich ins Winter-Refektorium zu einem reichhaltigen Abendessen.

Der Abschluss in der „Helenen-Kapelle“, geleitet von Diakon Körner, führt die Ausflügler mit Friedensgebeten und Singen zurück zum Ausgangsbibelzitat: „Gerechtigkeit schafft Frieden“.

Ein gelungener Ausflug, ein fröhliches und gemeinschaftstärkendes Miteinander! Das Team hat Kraft getankt für die weiteren 25 Jahre im Martinusladen.