Gelebte Nächstenliebe verdient hohe Auszeichnung

Dass „Caritas“ in der Kath. Kirchengemeinde St. Ulrich Baustetten einen hohen Stellenwert hat, wurde im Gottesdienst am vergangenen „Caritas-Fastensonntag“ besonders deutlich.

Das Wort „Caritas“ wird gerne übersetzt mit „Nächstenliebe“. Aus diesem Wort Taten werden zu lassen, dafür engagieren sich in Baustetten seit 35 Jahren die Mitglieder des Caritas-Ausschusses. Die caritativen Wurzeln einer Dame dieses Ausschusses reichen aber sogar noch vor die Zeit der Ausschuss-Gründung im Jahr 1987 zurück. Denn bereits seit 1980 organisiert Waltraud Schick die herbstliche Caritas-Haussammlung in Baustetten. Und das mit ausgesprochen bemerkenswertem Erfolg! Ein sozial motivierter Schwerpunkt im Leben von Waltraud Schick – neben zahlreichen weiteren Engagements, die der Gemeinschaft dienen. Folgerichtig wurde Waltraud Schick eine Auszeichnung mit der Martinus-Ehrennadel nebst Urkunde im Rahmen des Gottesdienstes zuteil. Die Martinus-Ehrennadel ist eine hohe Auszeichnung im Dekanat Biberach für herausragendes ehrenamtliches Engagement.

Peter Grundler, Leiter der Caritas Biberach-Saulgau, ließ es sich nicht nehmen, persönlich die Ehrung vorzunehmen. Bereits in seiner Ansprache, die sich am Evangelium des Tages orientierte, wurde deutlich, dass Gott gerade solche Menschen braucht, die seine Botschaft der Nächstenliebe in Taten umsetzen. Und dafür steht auch jedes einzelne Mitglied im Caritas-Ausschuss. Eine Gruppe, die mit Herzblut bis 2005 von Johanna Hensler geführt wurde und ebenfalls zur Herzensangelegenheit der aktuellen Ausschussleiterin Klara Ksiazkiewicz wurde – unter der geistlichen Begleitung von Diakon Ulrich Körner.

Pfarrer Alexander Hermann betonte, wie sehr die Kirchengemeinde das besondere Engagement von Waltraud Schick, aber auch des gesamten Caritas-Ausschusses, zu schätzen weiß. Gelebte Nächstenliebe verdient, nicht nur seiner Ansicht nach, in jeder Hinsicht Anerkennung und ein großes „Vergelt’s Gott“!