Gefängnisseelsorgerin berichtet in Laupheim von ihrer Arbeit in Berlin

Schwester Annette Fleischhauer ist Gefängnisseelsorgerin. Am Samstag, 7. August, berichtet sie im Dreifaltigkeitskloster Laupheim, Albert-Magg-Straße 5, von ihrer Arbeit im Frauengefängnis Berlin-Lichtenberge.

„Gefängnis … das kannte ich im besten Fall aus dem Fernsehen. Bei meiner Arbeit betrete ich es nun mehrmals in der Woche“, sagt die Seelsorgerin. „Menschen im Gefängnis stehen am äußersten Rand unserer Gesellschaft. Ich lerne kriminelle Energie und unglaubliche Schicksale kennen…. und Menschen, die auf der Suche nach ihrem Platz im Leben sind.“

Schwester Annette Fleischhauer hat für die Sorgen und Nöte der Frauen ein offenes Ohr, egal ob beim Kirchencafé nach dem Gottesdienst, im Einzelgespräch in ihrem Beratungszimmer oder auf dem Gefängnisgang, hinter dem die Zellen liegen. Knapp 100 Frauen sind im geschlossenen Strafvollzug in der Lichtenberger Justizvollzugsanstalt, die meisten wegen Drogendelikten oder Beschaffungskriminalität.

„Sie hat Zeit“, heißt es in einer Pressemitteilung des Dreifaltigkeitsklosters. „Für viele Inhaftierte ist ihr Büro wie eine Ruheoase.“ Dabei geht es in den Gesprächen oft gar nicht um Gott. Meist reden die Frauen über ihre Familie: von ihren Kindern, die ohne ihre Mutter aufwachsen, oder von Beziehungen, die in die Brüche gehen. Anders als Sozialarbeiter muss Schwester Annette bei den Gesprächen die Inhaftierten nicht beurteilen, nicht entscheiden, wie es für sie nach der Haft weitergehen soll.

Annette Fleischhauer urteilt, und vor allem: Sie verurteilt nicht. „Ich bin für die Menschen da“, betont sie, „für alles andere sind Richter und Staatsanwälte zuständig.“ Immer mehr merke sie, wie wichtig es sei, „einfach nur zuzuhören“. Mit Gott redet Schwester Annette, wenn sie Gespräche nicht loslassen, ihr Begegnungen auch nach Dienstschluss nicht aus dem Kopf gehen. „Guter Gott“, betet Schwester Annette dann, „ich habe getan, was ich tun konnte, jetzt musst du den Rest machen.“