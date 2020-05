Gefährliche Zeit für Jungvögel

Jetzt ist es wieder soweit: Allerorten zwitschert es, die ersten Jungvögel rufen in Nestern, Bruthöhlen oder Nistkästen. Der Nabu Laupheim gibt Tipps für den Umgang mit scheinbar schutzlosen Vogelbabys.

Solange die Kleinen im Nest sitzen, nennt man den Vogelnachwuchs Nestlinge. Der Nestling wird zum Ästling, wenn er aus dem Nest gefallen oder geflattert ist und Nahrungsaufnahme und Fliegen trainiert. Jetzt wird unter Anleitung der Eltern die Umgebung erkundet. Die Jungen werden noch von den Eltern gefüttert.

Bis zur Selbstständigkeit ist eine gefährliche Zeit für junge Wildvögel. Oft wirken sie hilf- und schutzlos, dennoch kümmern sich in aller Regel die Altvögel um sie. Neben vielen Gefahren sind auch Menschen, die vermeintlich verwaiste Tiere mitnehmen und ihnen helfen wollen, für die Vögel nicht hilfreich. In den meisten Fällen ist dieses Eingreifen falsch, weil die Vögel nicht in Not sind. Zudem ist eine Handaufzucht von Wildvögeln nicht leicht. Meist gehen die Vögel in der Pflege ein.

Wenn man ein verlassenes“ Vogelkind finden, sollte man es zunächst genau beobachten. Ist ein Nest zu sehen, kann es einfach wieder zurückgesetzt werden. Der Ästling kann auch einfach in einen Strauch oder Baum gesetzt werden, sollte er auf einer Straße oder auf dem Gehsteig sitzen. Anfassen darf man die jungen Vögel laut Nabu. An diesen kann man sich auch wenden, wenn man unsicher ist, ob eine Notlage für das Tier besteht.

Grundsätzlich gilt aber: Man sollte immer genau überlegen, bevor man in die Natur eingreift. Obwohl Mitleid oder Tierliebe es manchmal schwer machen zu verstehen, ist es doch so, dass die Natur es so vorsieht, dass ein bestimmter Teil der Tiere nicht überlebt.