Gartenfest beim Musikverein Rißtaler Untersulmetingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Musikverein Rißtaler Untersulmetingen hatte am Wochenende vom 15. Juli nach zwei Jahren Corona-Pause endlich wieder zum traditionellen Gartenfest in den Festgarten bei der Mehrzweckhalle geladen. Zwei Tage lang sorgten die Musikerinnen und Musiker für Spaß, Geselligkeit und gute Laune.

Nach einem festlichen Gottesdienst im Freien standen nach dem musikalischen Start der „Rißtaler“ am Samstagabend Aufführungen der Turnmädels des SV Sulmetingen, der Line-Dance Gruppe „Crazy Mirror Stompers“ und der Showtanzgruppe „LaVie“ auf dem Programm. Für ihre schwungvollen Darbietungen erhielten alle viel Applaus und durften erst nach Zugaben die Showbühne verlassen. Dank des großartigen Wetters war der Festgarten bei der Mehrzweckhalle bis auf den letzten Platz gefüllt. Die Musikerinnen und Musiker begeisterten die Gäste mit ihrem „Rißtaler Primetime Konzert“, bei dem sich die Gäste fühlten wie zuhause vor dem Fernseher. „Sie sitzen da und schauen in einen Kasten und aus dem Kasten kommt das Programm beziehungsweise die Musik“ eröffnete Dirigent Thomas Lämmle das Konzert. Die vielen Zuhörer hatten großen Gefallen, Melodien aus verschiedenen Fernsehserien und Sendungen zu erkennen.

Der Sonntag begann mit einem Frühschoppen und anschließendem Mittagessen, welches musikalisch vom Musikverein Hörenhausen umrahmt wurde. Der Musikverein brachte eine abwechslungsreiche, bunte Palette seiner schönen Musik zum Vortrag.

Der Nachmittag stand ganz im Zeichen der Kinder und Jugendlichen. Auf Vorführungen des Kindergartens und der Tanzgruppe „Tanzen für Kids“ des SV Sulmetingen folgten die Vorjugendkapelle „Notenchaos“ und die Jugendkapelle Sulmetingen-Schemmerberg. Besonders begehrt war am Nachmittag der Golf Caddy Parcour, der bereits 2019 großen Anklang bei den Kleinen und Kleingebliebenen fand. Ein gelungenes Gartenfest bei bestem Wetter ging am Abend in Untersulmetingen nach zwei Jahren „Gartenfest on Tour“ zu Ende.