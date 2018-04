Ganztagskonzept nimmt Gestalt an

Die Grundschule Bronner Berg soll mit Beginn des Schuljahrs 2019/2020 Ganztagsschule werden. Gleichzeitig wird die Betreuung vor und nach dem Unterricht an beiden Grundschulen in der Kernstadt ausgeweitet.

Vor neun Jahren wurde der Ganztagsbetrieb an der Anna-von-Freyberg-Grundschule eingeführt. Seither ist der Bedarf stetig gestiegen. Fast 80 Kinder nehmen das Angebot aktuell in Anspruch. „Es ist ein Erfolgsmodell“, sagt Josef Schoch, Leiter des Dezernats für Bildung, Betreuung und Soziales.

Den gleichen Weg möchte nun die Grundschule Bronner Berg einschlagen und im Herbst 2019 mit dem Ganztagsbetrieb starten. Bis 1. Oktober 2018 muss die Stadt dies beim Regierungspräsidium Tübingen beantragen. Das hierfür erforderliche pädagogische Konzept wird derzeit von der Schule erarbeitet. Eckpunkte hat Josef Schoch am Montag im Verwaltungs- und Finanzausschuss des Gemeinderats vorgestellt.

Geplant ist eine Ganztagsschule in Wahlform, mit verbindlicher Anmeldung für jeweils ein Schuljahr, achtstündig von 8 bis 16 Uhr von Montag bis Donnerstag und mit Unterricht an zwei Nachmittagen. An den beiden anderen Nachmittagen sind Hausaufgabenbetreuung, offene Spielangebote und AGs in den Bereichen Natur, Forschen, Musik und Sport vorgesehen. Das Lernband am Nachmittag soll selbstorganisiertes Lernen fördern, schwächere Schüler stützen und begabte fordern. Die Mittags-pause steht unter dem Motto „Essen – Ruhen – Aktivität“. Ganztags- und Halbtagskinder werden gemeinsam unterrichtet.

Am heutigen Donnerstag wird das Ganztagskonzept den Eltern vorgestellt, und welche Räumlichkeiten dafür zur Verfügung stehen. Im Anschluss fragt die Stadt Bedarfe und Wünsche ab.

Wie berichtet, erhält die Grundschule Bronner Berg zusätzlichen Platz, für den Ganztagsbetrieb und weil sie voraussichtlich ab dem Schuljahr 2020/2021 dreizügig sein wird. Im „Haus des Kindes“, das direkt nebenan heranwächst, werden drei Klassenzimmer, Mensa und Lounge, Bewegungsraum, Bücherei und Lernatelier untergebracht. Am 26. Mai ist Richtfest; im Februar 2019 soll das Haus, das auch eine viergruppige Kita beherbergen wird, eröffnen.

35 Hortplätze stehen den Schülern der Grundschule Bronner Berg momentan zur Verfügung. Das wird im nächsten Schuljahr nicht reichen, weshalb die Stadt jetzt prüft, ob aufgestockt werden kann. Ziel ist es gleichwohl, mit dem Start des Ganztagsbetriebs keine Erstklässler mehr in den Hort aufzunehmen und diese Betreuungsform bis zum Ende des Schuljahrs 2021/2022 auslaufen zu lassen. „So haben wir das an der Anna-von-Freyberg-Grundschule auch gemacht“, erklärte Josef Schoch.

Die Betreuungsformen Verlässliche Grundschule und Flexible Nachmittagsbetreuung werden nach Einführung der Ganztagsschule weiter angeboten, wie es auch an der Anna-von-Freyberg-Grundschule der Fall ist. Um die betreute Zeitspanne am Bronner Berg mit der Einführung der Ganztagsschule nicht zu schmälern und dem Elternwunsch nach durchgehender Betreuung nachzukommen, schlägt die Verwaltung vor, ab 2019/2020 an beiden Schulen für die Ganztagskinder eine Betreuung der Randzeiten bis täglich 17 Uhr einzuführen, auch freitags. „Diesen Service wollen wir als kinder- und familienfreundliche Stadt anbieten“, sagte Schoch am Montag im Ausschuss. „Und weil wir keine Konkurrenz zwischen den Schulen möchten, haben wir die Anna-von-Freyberg-Grundschule da gleich mit eingeplant.“ Die Stadträte gaben einstimmig grünes Licht. Der Ausbau des Ganztagsbetriebs an den Grundschulen sei „die logische Konsequenz aus dem, was wir im Kleinkindbereich bereits auf die Beine gestellt haben“, resümierte Karin Meyer-Barthold (FW)

Für die Ganztagsräume im „Haus des Kindes“ hat das Land 392 000 Euro Zuschuss bewilligt. Aus dem Schulbauförderprogramm hofft die Stadt weitere 340 000 Euro zu bekommen und aus einem Förderprogramm des Bundes 480 000 Euro für die Kita im „Haus des Kindes“.