Gärtnermeister lädt in seinen Garten ein

Michael Schick öffnet an Fronleichnam, Donnerstag, 16. Juni, in der Brunnenstraße 33 in Achstetten-Bronnen von 11 bis 17 Uhr seinen Garten zur Besichtigung. Gleich zu Beginn erwartet sie ein Tomatenvortrag mit Insidertips für einen erfolgreichen Anbau der Paradiesäpfel und um 14 und 16 Uhr gibt es geführte Rundgänge.

Beim ersten Rundgang geht es um diverse (Wild-)Kräuter, essbare Blüten und insektenfreundliche Gartengestaltung. In der zweiten Runde dreht es sich um weniger bekannte Gemüsearten wie Yacon, Süßkartoffeln, Inkagurke, Ananaskirsche, Malabarspinat, Peruportulak oder Chayota und natürlich beantwortet der Gärtnermeister wieder Fragen rund um den Garten.