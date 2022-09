FV Olympia weiterhin ohne Vorsitzenden

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der 117. Jahreshauptversammlung des FV Olympia Laupheim im Activ Olympia Restaurant hat Ernst Aubele für die Vorstandschaft den Geschäftsbericht vorgetragen. Er betonte, dass die Jugend ein wichtiger Bestandteil der Olympia sei und hob den wertvollen gesellschaftlichen Aspekt hervor. „Die Jugend ist unsere Zukunft!“, so Aubele.

Ob man an der Hasenstraße bleibt oder in Zukunft an den Grasigen Weg zieht, ist nach wie vor nicht entschieden. Es bestehen Zweifel, ob die Bedürfnisse der Olympia am Grasigen Weg erfüllt werden können. Nach dem bisherigen Plan reicht die Fläche nicht aus, es sind keine Parkplätze vorgesehen und die aktuellen Zufahrtswege kommen bei einem größeren Verkehrsaufkommen schnell an ihre Grenzen. Im Oktober gibt es in dieser Sache ein Gespräch mit OB Bergmann.

Wie im letzten Jahre appellierte Ernst Aubele an die Mitglieder, sich in einem Ehrenamt für den Verein zu engagieren. „Unser Verein braucht neue Ideen, neue Köpfe.“ Für das Amt des 1. Vorsitzenden stellte sich an diesem Abend aber niemand zur Verfügung.

In seiner Funktion als Schatzmeister konnte er berichten, dass es gelungen sei, in den letzten drei Jahren den Schuldenstand zu halbieren. Die Energiekrise trifft auch den FV Olympia, sodass man gezwungen sei, die Beiträge ab März 2023 zu erhöhen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren größere Investitionen in Höhe von 25 000 Euro notwendig, zum Beispiel für den Einbau einer neuen Eingangstür zur Gaststätte und einem neuen Abluftsystem in der Küche.

Sportlicher Leiter Stefan Rampf erinnerte an das Novum in der Landesliga, wo nach der Vorrunde in einer Auf- und Abstiegsrunde gespielt wurde. Die erste Mannschaft lieferte sich lange ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem FV Biberach, das Biberach schließlich für sich entschied. Die zweite Mannschaft belegte überraschend den 3. Tabellenplatz. Stefan Rampf bedankte sich bei den Trainern Stefan Wiest und Tzafer Moustafa für ihre gute Arbeit.

Als Vertreter von OB Ingo Bergmann sprach Clemens Graf Leutrum ein kurzes Grußwort. Er versicherte, dass Verwaltung und Gemeinderat eine positive Haltung gegenüber dem FV Olympia hätten. Er lobte die gute Jugendarbeit und betonte, dass Vereine elementar seien für die Stadt.

Bei den Wahlen haben die Mitglieder die bisherigen Amtsinhaber bestätigt. Mit verschiedenen Ehrungen hatte der Vorstand eine angenehme Aufgabe.