FV Olympia Laupheim verkauft wieder Dauerkarten

Diese kommende Fußballsaison wird wieder mit Vor- und Rückrunde gespielt, deshalb bietet der FV Olympia wieder Dauerkarten an. Die Dauerkarten für die Landesliga und die Bezirksliga entsprechen gegenüber einer Einzelkarte einer Vergünstigung von etwa 25 Prozent, teilt der Verein in einem Schreiben mit. Beispiel erste Mannschaft (Landesliga): Einzelkarte sechs Euro, Dauerkarte für 17 Heimspiele 75 Euro. Der Verkauf erfolgt über die Geschäftsstelle des FV Olympia, Hasenstraße 51, Telefon 07392/47 95. Bestellung auch über E-Mail an info@fv-olympia.de.