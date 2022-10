FV Olympia ehrt verdiente Mitglieder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ehrungen sind bei Hauptversammlungen immer eine angenehme Aufgabe für die Vorstandschaft. Der FV Olympia vergibt Ehrennadeln zum einen für langjährige Mitgliedschaft, zum anderen für langjährige ehrenamtliche Mitarbeit. Dieses Jahr haben Heinz Reinhardt und Oliver Wohnhaas die Ehrennadel in Bronze für 25 Jahre Mitgliedschaft erhalten. Für 40 Jahre Mitgliedschaft gibt es die Ehrennadel in Silber. Die durften folgende Mitglieder entgegennehmen: Manfred Baur, Andreas Eble, Josef Geiss, Stefan Kussmann, Johannes Maucher, Harald Renner, Frank Röhrl und Helmut Ulmer. Gottfried Führle und Karl-Heinz Müller haben sich über die Ehrennadel in Gold für ihre 50-jährige Mitgliedschaft gefreut.

Es wird immer schwieriger Mitglieder für ein Ehrenamt zu gewinnen, umso erfreulicher für die Vorstandsmitglieder Ernst Aubele, Achim Reinalter und Günther Weidenlener, dass sie auch für langjährige Mitarbeit Ehrennadeln vergeben konnten. Das war die Ehrennadel in Bronze für fünf Jahre Mitarbeit für Heinrich Horte (Jugendtrainer), Johannes Mohr (Torspieler-Trainer, Jugendtrainer) und Udo Schrötter (Co-Trainer 1. Mannschaft, Spielleiter Aktive). Die Ehrennadel in Silber hat Uwe Eiferle erhalten. Er hat zehn Jahre als Jugendleiter bzw. Jugendtrainer für den Verein gearbeitet. Bereits 15 Jahre lang opfern folgende Mitglieder ihre Freizeit für die Olympia: Bernhard Fuge (Jugendtrainer), Stefan Rampf (Co-Trainer 1. Mannschaft, Jugendtrainer, Trainer 2. Mannschaft, Spielleiter Aktive), und Günther Weidenlener (Spielausschuss, Jugendtrainer). Die Vorstandschaft bedankte sich bei allen Geehrten für ihre langjährige Vereinstreue.